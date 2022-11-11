Arka Sokaklar’ın Yavuz’u Batuhan Ekşi ile Ayşe’si Cansın Çekili arasındaki gerçek şaşırttı! Duyanın ağzı açık kaldı! İki oyuncu meğer...
Kadrosunda Zafer Ergin, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde Yavuz Komiser ile Ayşe Komiser'i canlandıran Batuhan Ekşi ve Cansın Çekili, yayınlanan yeni bölümün ardından gündem oldu. Son bölüme damga vuran iki oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Batuhan Ekşi ve Cansın Çekili arasındaki bir gerçek ise duyanları şaşkına çevirdi. İkili için "Göründükleri gibi değillermiş" yorumu yapıldı. İşte detaylar...
11.11.2022 23:05 - Son Güncelleme: 11.11.2022 23:05
Kadrosunda Zafer Ergin, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar, Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu'nun yer aldığı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Dizide Yavuz Komiser ile Ayşe Komiser'i canlandıran Batuhan Ekşi ve Cansın Çekili ise kısa sürede gündem oldu.
Batuhan Ekşi ve Cansın Çekili hakkında araştırma yapanlar, ikilinin arasındaki yaş farkını duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.