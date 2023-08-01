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Gülseren Budayıcıoğlu imzalı dizide 3 isim tozu dumana kattı! Yalı Çapkını'nda ayrılıklar belli oldu! Hizmetçi Sultan ve Ferit'in oğlu...

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu büyük bir merakla beklenirken, sosyal medyada ortaya atılan iddialar dizi hayranlarını heyecanlandırdı. Dizide Yalı'nın hizmetlisi Sultan'ın Ferit ile ilişkisi açığa çıkmıştı. Şimdi ise Sultan'ın oğlu Fırat'ın babasının kim olduğu büyük bir merak konusu haline geldi. Dizi takipçileri, yeni sezonda bu detayın açığa çıkıp çıkmayacağını sabırsızlıkla bekliyor.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 10:18 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 10:18
Gülseren Budayıcıoğlu imzalı dizide 3 isim tozu dumana kattı! Yalı Çapkını’nda ayrılıklar belli oldu! Hizmetçi Sultan ve Ferit’in oğlu... 1

Yalı Çapkını son olarak 36. bölümüyle ekrana gelmişti. Sezon finali yapan dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Henüz yeni sezon tariih netleşmezken, dizi ile ilgili bir çok iddia ortaya atıldı. Gelin o iddialara birlikte bakalım...

Gülseren Budayıcıoğlu imzalı dizide 3 isim tozu dumana kattı! Yalı Çapkını’nda ayrılıklar belli oldu! Hizmetçi Sultan ve Ferit’in oğlu... 2

ÇETİN TEKİNDOR YALI ÇAPKINI'NDAN AYRILACAK MI?

Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un ekibe veda edeceği söylentisi ortaya atılmıştı.

Gülseren Budayıcıoğlu imzalı dizide 3 isim tozu dumana kattı! Yalı Çapkını’nda ayrılıklar belli oldu! Hizmetçi Sultan ve Ferit’in oğlu... 3

Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre usta aktörle ilgili bir ayrılık kararı alınmış değil. Yeni sezon hikâyesi önümüzdeki günlerde şekilleneceği için ekibe kimin gideceği, kimin kalacağı da yakında belli olacak.

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