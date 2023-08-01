Gülseren Budayıcıoğlu imzalı dizide 3 isim tozu dumana kattı! Yalı Çapkını'nda ayrılıklar belli oldu! Hizmetçi Sultan ve Ferit'in oğlu...

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu büyük bir merakla beklenirken, sosyal medyada ortaya atılan iddialar dizi hayranlarını heyecanlandırdı. Dizide Yalı'nın hizmetlisi Sultan'ın Ferit ile ilişkisi açığa çıkmıştı. Şimdi ise Sultan'ın oğlu Fırat'ın babasının kim olduğu büyük bir merak konusu haline geldi. Dizi takipçileri, yeni sezonda bu detayın açığa çıkıp çıkmayacağını sabırsızlıkla bekliyor.