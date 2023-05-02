Gülşen'in yargılandığı davada yeni gelişme! Haddini aşıp İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti...
Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde İmam Hatipliler ile ilgili skandal sözler sarf etmişti. "'İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanan Gülşen'in bu sözleri milyonların tepkisini çekmişti. Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. İşte detaylar...
02.05.2023 11:06 - Son Güncelleme: 02.05.2023 11:06
Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı.
Gülşen'in tepki çeken sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Soruşturma çerçevesinde Gülşen 25 Ağustos 2022'de önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.