Vav TV İzle
Haberler Magazin Gülşen'in yargılandığı davada yeni gelişme! Haddini aşıp İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti...

Gülşen'in yargılandığı davada yeni gelişme! Haddini aşıp İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti...

Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde İmam Hatipliler ile ilgili skandal sözler sarf etmişti. "'İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanan Gülşen'in bu sözleri milyonların tepkisini çekmişti. Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
İHA
02.05.2023 11:06 - Son Güncelleme: 02.05.2023 11:06
Gülşen’in yargılandığı davada yeni gelişme! Haddini aşıp İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti...

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen’in yargılandığı davada yeni gelişme! Haddini aşıp İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti...

Gülşen'in tepki çeken sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Gülşen’in yargılandığı davada yeni gelişme! Haddini aşıp İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti...

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Soruşturma çerçevesinde Gülşen 25 Ağustos 2022'de önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Gülşen’in yargılandığı davada yeni gelişme! Haddini aşıp İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti...

TAHLİYE EDİLDİ
Daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle tutukluluğunun 4. gününde 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Gülşen’in yargılandığı davada yeni gelişme! Haddini aşıp İmam Hatipliler için skandal sözler söylemişti...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

SON DAKİKA