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Haberler Magazin 8 aylık evliliği biten Demet Özdemir hakkında şok iddia: “Başkasından hoşlandığına dair...” Oğuzhan Koç’la ayrılık nedeni merak edilmişti

8 aylık evliliği biten Demet Özdemir hakkında şok iddia: “Başkasından hoşlandığına dair...” Oğuzhan Koç’la ayrılık nedeni merak edilmişti

8 ay önce görkemli bir düğünle evlenen ünlü oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un boşanma haberleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin barışmak için mücadele ettiği de söylentiler arasındayken ikiliyle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Uzun süredir magazin gündeminde yer alan boşanma olayıyla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Ebru Şancı, Demet Özdemir'le ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

takvim.com.tr
02.05.2023 10:34 - Son Güncelleme: 02.05.2023 10:34
8 aylık evliliği biten Demet Özdemir hakkında şok iddia: “Başkasından hoşlandığına dair...” Oğuzhan Koç’la ayrılık nedeni merak edilmişti

Geçen yılın ağustos ayında nikâh masasına oturan, ancak uzun süredir ayrılık haberleriyle gündemde olan oyuncu Demet Özdemir'le şarkıcı Oğuzhan Koç, geçen haftalarda boşanacaklarını açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
8 aylık evliliği biten Demet Özdemir hakkında şok iddia: “Başkasından hoşlandığına dair...” Oğuzhan Koç’la ayrılık nedeni merak edilmişti

Çift, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

8 aylık evliliği biten Demet Özdemir hakkında şok iddia: “Başkasından hoşlandığına dair...” Oğuzhan Koç’la ayrılık nedeni merak edilmişti

EVİ BOŞALTTI İDDİASI!
Çiftin boşanma açıklamasının ardından birçok iddia da ortaya atıldı. Bunlardan biri de Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un galadayken evdeki eşyalarını toplaması oldu.

8 aylık evliliği biten Demet Özdemir hakkında şok iddia: “Başkasından hoşlandığına dair...” Oğuzhan Koç’la ayrılık nedeni merak edilmişti

'2. Sayfa' programında Demet Özdemir'in, Oğuzhan Koç ile birlikte yaşadığı evden eşyalarını toplama anı şöyle aktarıldı: "Aslında 1-1.5 ay önce boşanma kararı alıyorlar.

8 aylık evliliği biten Demet Özdemir hakkında şok iddia: “Başkasından hoşlandığına dair...” Oğuzhan Koç’la ayrılık nedeni merak edilmişti

Sürüncemede bırakıyorlar. Filme gölge düşürmesin diye 'Galadan sonra açıklayalım' diye anlaşıyorlar. Çok ilginç bir şey oluyor.

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