EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba derken Polat Alemdar... Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kayıkçı'sı bakın kim çıktı! Oktay Kaynarca uğruna köprüden atladı!
Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölümüyle 2 Mayıs 2023 Salı günü ATV'de izleyicisiyle buluştu. Dizinin takipçileri bir süredir Kayıkçı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kayıkçı kim? Kayıkçı'yı hangi oyuncu oynuyor? Gelin birlikte bakalım...
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle dün akşam ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan'in paylaştığı dizide köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk'ün intikamı öne çıkıyor. 29. bölümü heyecanla izlenen dizi hakkında ortaya atılan yeni iddialar az buz değil. Kayıkçı'nın kim olduğu merak edilirken, EDHO oyuncularının konuşulması sosyal medyayı salladı. 29. bölümde Cezayir, Kayıkçı'yı yakalamak için köprüden kamyona atlıyor. Nefes kesen sahneler gündeme damga vurdu. İşte detaylar...
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 29. BÖLÜM ÖZETİ
Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır.
Kayıkçı, Cezayir ve arkadaşlarının tuzağını anlar. Kayıkçı daha güçlü olduğunu düşünür ve Cezayir'e karşı saldırıya geçer.