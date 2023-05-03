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Haberler Magazin EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba derken Polat Alemdar... Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kayıkçı'sı bakın kim çıktı! Oktay Kaynarca uğruna köprüden atladı!

EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba derken Polat Alemdar... Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kayıkçı'sı bakın kim çıktı! Oktay Kaynarca uğruna köprüden atladı!

Ben Bu Cihana Sığmazam 29. bölümüyle 2 Mayıs 2023 Salı günü ATV'de izleyicisiyle buluştu. Dizinin takipçileri bir süredir Kayıkçı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kayıkçı kim? Kayıkçı'yı hangi oyuncu oynuyor? Gelin birlikte bakalım...

03.05.2023 09:05 - Son Güncelleme: 03.05.2023 09:06
Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kayıkçı’sı bakın kim çıktı! Oktay Kaynarca uğruna köprüden atladı! EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba derken Tatavlalı...

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölümüyle dün akşam ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerini Oktay Kaynarca, Pelin Akil, Ebru Özkan'in paylaştığı dizide köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk'ün intikamı öne çıkıyor. 29. bölümü heyecanla izlenen dizi hakkında ortaya atılan yeni iddialar az buz değil. Kayıkçı'nın kim olduğu merak edilirken, EDHO oyuncularının konuşulması sosyal medyayı salladı. 29. bölümde Cezayir, Kayıkçı'yı yakalamak için köprüden kamyona atlıyor. Nefes kesen sahneler gündeme damga vurdu. İşte detaylar...

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Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kayıkçı’sı bakın kim çıktı! Oktay Kaynarca uğruna köprüden atladı! EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba derken Tatavlalı...

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 29. BÖLÜM ÖZETİ

Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kayıkçı’sı bakın kim çıktı! Oktay Kaynarca uğruna köprüden atladı! EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba derken Tatavlalı...

Bu sırada Tito'nun ölüm anına ait görüntüler Kayıkçı tarafından emniyete servis edilir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kayıkçı’sı bakın kim çıktı! Oktay Kaynarca uğruna köprüden atladı! EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba derken Tatavlalı...

Görüntülerin emniyete ulaşmasının ardından Cezayir zan altında kalır. Cezayir için emniyet tarafından tutuklanma emri çıkar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Kayıkçı’sı bakın kim çıktı! Oktay Kaynarca uğruna köprüden atladı! EDHO’nun İlyas’ı Ozan Akbaba derken Tatavlalı...

Kayıkçı, Cezayir ve arkadaşlarının tuzağını anlar. Kayıkçı daha güçlü olduğunu düşünür ve Cezayir'e karşı saldırıya geçer.

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