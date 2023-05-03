EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba derken Polat Alemdar... Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Kayıkçı'sı bakın kim çıktı! Oktay Kaynarca uğruna köprüden atladı!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 29. BÖLÜM ÖZETİ

Cezayir, bilinmez düşmanı Kayıkçı'ya ulaşmak için düşmanlarıyla ittifak yapmak zorunda kalır. Cezayir, Kayıkçı'yı kendi alanına çekebilmek adına önemli birini yem olarak kullanır.