Gülşen'in transparan elbisesiyle yaptığı egzersiz hareketleri olay oldu!
Gülşen, Kıbrıs konseri öncesinde kulisinde çekilen görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. "Sahne öncesi ses açmak kadar vücudu ısıtmak da önemli" diyen Gülşen, yaptığı egzersizleri takipçilerine gösterdi. 43 yaşındaki popçu Gülşen'in transparan elbisesiyle yaptığı egzersiz hareketlerini sosyal medya hesabından paylaşması bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları ise eleştiride bulundu. İşte Gülşen'in transparan kıyafetiyle egzersiz yaptığı o anlar...
13.08.2019 15:45
- Son Güncelleme: 13.08.2019 15:45
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