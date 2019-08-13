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Gülşen'in transparan elbisesiyle yaptığı egzersiz hareketleri olay oldu!

Gülşen, Kıbrıs konseri öncesinde kulisinde çekilen görüntüleri Instagram hesabından paylaştı. "Sahne öncesi ses açmak kadar vücudu ısıtmak da önemli" diyen Gülşen, yaptığı egzersizleri takipçilerine gösterdi. 43 yaşındaki popçu Gülşen'in transparan elbisesiyle yaptığı egzersiz hareketlerini sosyal medya hesabından paylaşması bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazıları ise eleştiride bulundu. İşte Gülşen'in transparan kıyafetiyle egzersiz yaptığı o anlar...

13.08.2019 15:45 - Son Güncelleme: 13.08.2019 15:45
Gülşen'in transparan elbisesiyle yaptığı egzersiz hareketleri olay oldu!

Ünlü şarkıcı Gülşen'in transparan kostümü olay oldu. 43 yaşındaki Gülşen, bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne aldı.

Gülşen'in transparan elbisesiyle yaptığı egzersiz hareketleri olay oldu!

Şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcının cesur kıyafet seçimi de çok konuşuldu.

Gülşen'in transparan elbisesiyle yaptığı egzersiz hareketleri olay oldu!

Bikini üzerine transparan bir kıyafet tercih eden ünlü şarkıcı danslarıyla geceye damga vurdu.

Gülşen'in transparan elbisesiyle yaptığı egzersiz hareketleri olay oldu!

ÖNCE ESNEDİ!

Konsere çıkmadan önce esneme hareketleri yapan Gülşen kulis videolarını sosyal medya hesabından 'Sahne öncesi ses açmak kadar vücudu ısıtmak da önemli! Esne esne...' notuyla paylaştı.

Gülşen'in transparan elbisesiyle yaptığı egzersiz hareketleri olay oldu!

Gülşen'in transparan kıyafetiyle yaptığı esneme hareketi bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük eleştiri aldı.

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