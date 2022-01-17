Alişan yeni araç aldı okul bahçesinde gören dönüp bir daha baktı fiyatı dudak uçuklattı! Ailesiyle trafik kazasında ölümden dönmüştü...
Ailesiyle trafik kazasında ölümden dönmüştü... Alişan yeni araç aldı. Ünlü şarkıcıyı okul bahçesinde gören dönüp bir daha baktı, yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı! Son dönemde evliliğiyle ilgili sözleriyle dikkat çeken Alişan hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarıyla yakından ilgileniyor. Okul çıkışında görüntülenen Alişan'ın 800 bin TL değerindeki aracını görenler araçtan gözlerini alamadı. Ünlü şarkıcı 2020 yılında İstanbul'dan İzmir'e giderken, Manisa Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında aracının iki aksın kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi. Alişan ile yanında bulunan eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki oğulları Burak Tektaş kazayı yara almadan atlattı.
17.01.2022 13:21
- Son Güncelleme: 17.01.2022 13:21
Ailesiyle geçirdiği trafik kazasında ölümden dönmüştü Alişan... Yeni araç alan ünlü şarkıcı Alişan hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın çocuklarıyla yakından ilgileniyor.
Alişan ayaküstü yaptığı açıklamada 'külot' gündemiyle ilgili sorulara "Ben zaten öpüşmeyle ilgili çok başım ağrıdı, o yüzden bu kadarı bana yeter" yanıtını verdi.
Öpüşme açıklamasıyla ilgili de "Kimsenin kimseye karışma hakkı yok" diyen Alişan'ın okul çıkışı lüks aracı da gözlerden kaçmadı. Milliyet'in haberine göre; Alişan'ın aldığı ve herkesin dikkatini çeken arazi aracının fiyatı ise 800 bin TL değerinde...
İşte Alişan'ın yeni arabası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin pahalı oyuncakları...