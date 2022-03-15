Acun Ilıcalı'nın eski eşleri hakkında Seren Serengil'den olay sözler! Şeyma Subaşı'nı hedef aldı Zeynep Yılmaz'ı hatırlattı: "Hiç acımıyorum"
Acun Ilıcalı'nın eski eşleri hakkında Seren Serengil'den olay sözler! Şeyma Subaşı'nı hedef aldı Zeynep Yılmaz'ı hatırlattı... Seren'in sözleri gündeme bomba gbi düştü... 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı ile yaptı. Şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu bir birlikteliği olan Acun'un üçüncü eşi Şeyma Subaşı hakkında eleştiri oklarını çıkartan Seren Serengil, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. "Elalemin yuvasını yıktı. Boşu boşuna bir yuvayı yıktı, ondan ona gidecek bir kız 15 yıllık evliliği acıta acıta yıktı hiç acımıyorum. Acun'a üzülüyorum onun başına geldi, ona musallat olacak" diyen Seren, bakın neler söyledi...
15.03.2022 14:21 - Son Güncelleme: 15.03.2022 14:21
"HİÇ ACIMIYORUM"
Acun Ilıcalı'nın eski eşleri hakkında Seren Serengil'den olay sözler! Şeyma Subaşı'nı hedef aldı Zeynep Yılmaz'ı hatırlattı...