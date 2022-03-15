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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın eski eşleri hakkında Seren Serengil'den olay sözler! Şeyma Subaşı'nı hedef aldı Zeynep Yılmaz'ı hatırlattı: "Hiç acımıyorum"

Acun Ilıcalı'nın eski eşleri hakkında Seren Serengil'den olay sözler! Şeyma Subaşı'nı hedef aldı Zeynep Yılmaz'ı hatırlattı: "Hiç acımıyorum"

Acun Ilıcalı'nın eski eşleri hakkında Seren Serengil'den olay sözler! Şeyma Subaşı'nı hedef aldı Zeynep Yılmaz'ı hatırlattı... Seren'in sözleri gündeme bomba gbi düştü... 3 kez evlenen Acun Ilıcalı ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı ile yaptı. Şimdilerde Ayça Çağla Altunkaya ile mutlu bir birlikteliği olan Acun'un üçüncü eşi Şeyma Subaşı hakkında eleştiri oklarını çıkartan Seren Serengil, sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. "Elalemin yuvasını yıktı. Boşu boşuna bir yuvayı yıktı, ondan ona gidecek bir kız 15 yıllık evliliği acıta acıta yıktı hiç acımıyorum. Acun'a üzülüyorum onun başına geldi, ona musallat olacak" diyen Seren, bakın neler söyledi...

15.03.2022 14:21 - Son Güncelleme: 15.03.2022 14:21
Acun Ilıcalı’nın eski eşleri hakkında Seren Serengil’den olay sözler! Şeyma Subaşı’nı hedef aldı Zeynep Yılmaz’ı hatırlattı: Hiç acımıyorum

"HİÇ ACIMIYORUM"

Acun Ilıcalı'nın eski eşleri hakkında Seren Serengil'den olay sözler! Şeyma Subaşı'nı hedef aldı Zeynep Yılmaz'ı hatırlattı...

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Acun Ilıcalı’nın eski eşleri hakkında Seren Serengil’den olay sözler! Şeyma Subaşı’nı hedef aldı Zeynep Yılmaz’ı hatırlattı: Hiç acımıyorum

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin ayrılığı bir magazin programında konuşuldu.

Acun Ilıcalı’nın eski eşleri hakkında Seren Serengil’den olay sözler! Şeyma Subaşı’nı hedef aldı Zeynep Yılmaz’ı hatırlattı: Hiç acımıyorum

Nikah masasına oturmak için gün saydıkları düşünülürken gelen beklenmedik ayrılık sonrası Mohammed Alsaloussi'nin, Şeyma'ya hediye ettiği arabayı geri istediği öne sürüldü.

Acun Ilıcalı’nın eski eşleri hakkında Seren Serengil’den olay sözler! Şeyma Subaşı’nı hedef aldı Zeynep Yılmaz’ı hatırlattı: Hiç acımıyorum

Seren Serengil Şeyma Subaşı'nı hedef aldı. Serengil Zeynep Yılmaz-Acun Ilıcalı'nı hatırlattı ve "Elalemin yuvasını yıktı. Boşu boşuna bir yuvayı yıktı, ondan ona gidecek bir kız 15 yıllık evliliği acıta acıta yıktı hiç acımıyorum. Acun'a üzülüyorum onun başına geldi, ona musallat olacak" dedi.

Acun Ilıcalı’nın eski eşleri hakkında Seren Serengil’den olay sözler! Şeyma Subaşı’nı hedef aldı Zeynep Yılmaz’ı hatırlattı: Hiç acımıyorum

Seren Serengil'in bir ilginç yorumu da Acun Ilıcalı'nın özel hayatıyla ilgiliydi.

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