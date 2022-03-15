Acun Ilıcalı'nın eski eşleri hakkında Seren Serengil'den olay sözler! Şeyma Subaşı'nı hedef aldı Zeynep Yılmaz'ı hatırlattı: "Hiç acımıyorum"

Seren Serengil Şeyma Subaşı'nı hedef aldı. Serengil Zeynep Yılmaz-Acun Ilıcalı'nı hatırlattı ve "Elalemin yuvasını yıktı. Boşu boşuna bir yuvayı yıktı, ondan ona gidecek bir kız 15 yıllık evliliği acıta acıta yıktı hiç acımıyorum. Acun'a üzülüyorum onun başına geldi, ona musallat olacak" dedi.