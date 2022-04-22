Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişiyle ortaya çıkan görüntüsü olay! "Canım sıkıldı arkadaşımın kucağına oturdum" demişti meğer...

İKİLİNİN YENİ SAMİMİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Haftalar sonra Gülşen ile Tolga Sezgin'in birlikte çekilmiş bir samimi karesi daha ortaya çıktı. İkilinin daha önce yakın dost oldukları ifade edilmişti. Basına yansıyan bu fotoğrafa ilişkin Gülşen'in ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.