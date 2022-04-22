Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişiyle ortaya çıkan görüntüsü olay! "Canım sıkıldı arkadaşımın kucağına oturdum" demişti meğer...
Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişiyle ortaya çıkan görüntüsü olay! "Canım sıkıldı arkadaşımın kucağına oturdum" demişti, o arkadaş ile Gülşen'in yeni görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. İddialı sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz haftalarda konser esnasında bir hayranının kucağına oturmasıyla çok konuşulmuştu. Hatta bu hareketin ardından Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ile arasının açıldığı ileri sürülmüştü. İşte ünlü şarkıcının daha önce yakın arkadaşı olduğunu belirttiği kişiyle yeni samimi fotoğrafı...
Gülşen'in kucak dansı yaptığı kişiyle ortaya çıkan görüntüsü olay! "Canım sıkıldı arkadaşımın kucağına oturdum" demişti yeni görüntü gündeme bomba gibi düştü.
KUCAĞINA OTURDU
Ünlü şarkıcı Gülşen son konserinde yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu. Konserde bir ara sahneden inip seyircinin arasına karışan Gülşen, 'Bi An Gel' şarkısını söylediği sırada arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturdu. Sezgin de Gülşen'in poposuna şaplak attı!
'HAKARET SAYARIM'
Özellikle kadınlar, Gülşen'in bir erkeğin kucağına oturmasını eleştirerek o görüntülerin eşitlik ve kadına şiddete karşı verilen mücadeleyi gölgelediğini savundu.
İKİLİNİN YENİ SAMİMİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Haftalar sonra Gülşen ile Tolga Sezgin'in birlikte çekilmiş bir samimi karesi daha ortaya çıktı. İkilinin daha önce yakın dost oldukları ifade edilmişti. Basına yansıyan bu fotoğrafa ilişkin Gülşen'in ne açıklama yapacağı merak konusu oldu.