Değişimini sosyal medyada paylaştı tepki gecikmedi 'Bu riski nasıl göze alabiliyorsun' Çok Güzel Hareketler'in ünlü oyuncusu estetik için ameliyat masasına yattı!
Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosunda yer alan Ayşegül Yılmaz estetik ameliyatı oldu. Yakın arkadaşı Metin Pıhlıs ameliyat öncesi ve sonrasını saniye saniye kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma güzel yorumlar geldiği kadar eleştiri de geldi. Hayranlarından bazıları 'Bu riski nasıl göze alabiliyorsun' şeklinde yorumlarda bulundu. Öte yandan genç oyuncuyu ekip arkadaşları da yalnız bırakmadı. Çekilen videoda Fatma Tezcan, Batuhan Soyaslan, Ezgi, Özyürekoğlu, ve Tuğba Yılmaz yer aldı. İşte 28 yaşındaki oyuncunun estetik sonrası değişimi...
Kanal D ekranlarından sonra Star TV'ye geçen Çok Güzel Hareketler Bunlar komedi programı Pazar akşamları yeni skeçlerle yayınlanmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın sunumundan sonra şimdilerde Eser Yenenler'in açılışını yaptığı programda her hafta farklı ünlüler de ağırlanıyor. Ekibin eli ağırı olarak bilinen Ayşegül Yılmaz'ın son skeçlerde neden olmadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun estetik için ameliyat masasına yattığı ortaya çıktı.
13 Aralık 1994 doğumlu olan Ayşegül Yılmaz Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin ekibinde eski oyuncular arasında yer alıyor. Başından beri kadroda olan Yılmaz'ın şimdilerde büyük hayran kitlesi bulunuyor. İnstagram'da 178 bin takipçiye sahip olan oyuncu estetik ameliyatı olduğunu da hikayesinden duyurdu.
Ameliyat öncesi heyecanı yüzünden okunan Ayşegül Yılmaz operasyon sonrası gözünü açtığında tüm arkadaşlarını yanında gördü.