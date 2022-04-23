Değişimini sosyal medyada paylaştı tepki gecikmedi ’Bu riski nasıl göze alabiliyorsun’ Çok Güzel Hareketler’in ünlü oyuncusu estetik için ameliyat masasına yattı!

Kanal D ekranlarından sonra Star TV'ye geçen Çok Güzel Hareketler Bunlar komedi programı Pazar akşamları yeni skeçlerle yayınlanmaya devam ediyor. Yılmaz Erdoğan'ın sunumundan sonra şimdilerde Eser Yenenler'in açılışını yaptığı programda her hafta farklı ünlüler de ağırlanıyor. Ekibin eli ağırı olarak bilinen Ayşegül Yılmaz'ın son skeçlerde neden olmadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun estetik için ameliyat masasına yattığı ortaya çıktı.