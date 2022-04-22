RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı Merve Aydın'ın eşi kendisinden de ünlüymüş

Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı Merve Aydın'ın eşi kendisinden de ünlüymüş

Survivor All Star tüm hızıyla devam ederken ünlüler takımında bulunan atlet Merve Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'a 3 kez katılan Aydın'ın özellikle aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Merve Aydın'ın eşi kim?", "Survivor Merve kiminle evli?" sorularının yanıtını arattı. Aydın'ın ünlü isimle evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaştı kaldı. Bakın Merve Aydın kiminle evliymiş...

22.04.2022 09:07 - Son Güncelleme: 22.04.2022 09:07
Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı Merve Aydın’ın eşi kendisinden de ünlüymüş

Bu yıl birbirinden zorlu rakiplerin yarıştığı kadroda bugüne dek tam 3 kez Survivor'a katılan ve ünlüler takımında bulunan atlet Merve Aydın da yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı Merve Aydın’ın eşi kendisinden de ünlüymüş

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor'da sergilediği performansla dikkat çeken Aydın'ın hayatı ise merak edilip araştırılıyor.

Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı Merve Aydın’ın eşi kendisinden de ünlüymüş

Özellikle aşk hayatı merak edilen fenomen yarışmacının eşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı Merve Aydın’ın eşi kendisinden de ünlüymüş

İşte başta Merve Aydın olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Survivor Merve Aydın’ın eşi bakın kim çıktı! Duyan gören inanamadı Merve Aydın’ın eşi kendisinden de ünlüymüş

BUĞRA GÜLSOY

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