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Gülşen'in iç çamaşırlı ev temizliği yapınca yer yerinden oynadı! Sütyenle evi süpürünce...
Gülşen'in iç çamaşırlı ev temizliği yapınca yer yerinden oynadı! Sütyenle evi süpürünce...
Ünlü şarkıcı Gülşen, koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'deki evini kapatıp Türkiye'ye dönmüştü. Gülşen, bu kez ev süpürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sütyenle iş yapan Gülşen, elektrikli süpürge paylaşımına "Sabaha dek süpüreceğim" yazdı. İşte Gülşen'in sosyal medyayı sallayan sütyenli temizlik paylaşımı...
18.06.2020 18:05
- Son Güncelleme: 18.06.2020 18:05
Karantina günlerinde yaptığı iddialı paylaşımlarla gündem olan şarkıcı Gülşen yine çok konuşulacak. Şarkıcı Gülşen hediye gelen süpürgeyi kullanırken tercih ettiği kıyafetle olay oldu.
Gülşen son olarak Instagram hesabının hikayeler bölümünden yeni bir video paylaştı. Gülşen'in sütyenle ev süpürdüğü anlar sosyal medyayı salladı. İşte Gülşen'in o paylaşımı...
"SABAHA DEK SÜPÜRECEĞİM"
Gülşen, bu kez ev süpürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sütyenle iş yapan Gülşen, elektrikli süpürge paylaşımına "Sabaha dek süpüreceğim" yazdı.
Gülşen geçtiğimiz günlerde havludan yaptığı elbise ile sosyal medyada çok konulmuştu.
KAÇ YAŞINDA BU KADIN?
Gülşen bu paylaşımları sonrası sosyal medya kullanıcılarının en çok merak ettiği soru yaşı oldu. Bir çocuk annesi olmasına rağmen Gülşen fit vücuduyla dikkat çekiyor. İşte başta Gülşen olmak üzere ünlülerin yaşları.