Gülşen'in iç çamaşırlı ev temizliği yapınca yer yerinden oynadı! Sütyenle evi süpürünce...

KAÇ YAŞINDA BU KADIN?

Gülşen bu paylaşımları sonrası sosyal medya kullanıcılarının en çok merak ettiği soru yaşı oldu. Bir çocuk annesi olmasına rağmen Gülşen fit vücuduyla dikkat çekiyor. İşte başta Gülşen olmak üzere ünlülerin yaşları.