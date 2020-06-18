Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı: Bu şerefsizler...
Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkma kararıyla herkesi şaşırtmıştı geride bıraktığımız günlerde. Kuşum Aydın olay yaratan açıklamalarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Bir Youtube kanalına konuk olan Kuşum Aydın hem vasiyetini açıkladı hem de verdi veriştirdi.
18.06.2020 17:07
- Son Güncelleme: 18.06.2020 17:07
KUYUMU KAZDILAR
Sanat kariyerinde yaklaşık 30 yılı geride bırakan Kuşum Aydın, Youtube'da katıldığı 'Sansürsüz' programında sanat camiasında dedikodunun bol olduğunu ve birçok ismin iki yüzlü olduğunu anlattı. Aydın, "Bana canım cicim diyenler, bir gün bir anda ortadan kayboldular ve arkamdan konuşmaya başladılar, kuyumu kazdılar, ekmeğimle oynamak istediler." dedi.
DİĞER GALERİLER