Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı: Bu şerefsizler...

KUYUMU KAZDILAR

Sanat kariyerinde yaklaşık 30 yılı geride bırakan Kuşum Aydın, Youtube'da katıldığı 'Sansürsüz' programında sanat camiasında dedikodunun bol olduğunu ve birçok ismin iki yüzlü olduğunu anlattı. Aydın, "Bana canım cicim diyenler, bir gün bir anda ortadan kayboldular ve arkamdan konuşmaya başladılar, kuyumu kazdılar, ekmeğimle oynamak istediler." dedi.