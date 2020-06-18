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Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı: Bu şerefsizler...

Kuşum Aydın, gerçek adıyla Muharrem Aydın Uğurlular, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya çıkma kararıyla herkesi şaşırtmıştı geride bıraktığımız günlerde. Kuşum Aydın olay yaratan açıklamalarına her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Bir Youtube kanalına konuk olan Kuşum Aydın hem vasiyetini açıkladı hem de verdi veriştirdi.

18.06.2020 17:07 - Son Güncelleme: 18.06.2020 17:07
Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı: Bu şerefsizler...

KUYUMU KAZDILAR
Sanat kariyerinde yaklaşık 30 yılı geride bırakan Kuşum Aydın, Youtube'da katıldığı 'Sansürsüz' programında sanat camiasında dedikodunun bol olduğunu ve birçok ismin iki yüzlü olduğunu anlattı. Aydın, "Bana canım cicim diyenler, bir gün bir anda ortadan kayboldular ve arkamdan konuşmaya başladılar, kuyumu kazdılar, ekmeğimle oynamak istediler." dedi.

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Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı: Bu şerefsizler...

VASİYETİNİ AÇIKLADI
Vasiyetini açıklayan Aydın "Hepimizin başına gelmiyor mu bunlar? 20 yıllık bir dostuma: 'Şu ünlü isimleri not al, bu şerefsizler ben onlardan önce ölürsem cenazeme gelip sahte gözyaşı dökmesinler, istemiyorum' dedim" açıklamasında bulundu.

Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı: Bu şerefsizler...

TÜRKİYE'DEN BAŞKA YERDE YAŞAYAMAM
Uzun bir süre Almanya'da yaşayan Kuşum Aydın; "Türkiye'den başka yerde yaşayamam, yurt dışında yaşamak isteyenleri anlamıyorum. İki üç gün yurt dışına gidince hemen dönmek istiyorum. Kendi vatanımız, topraklarımız gibisi yok!" şeklinde konuştu.

Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı: Bu şerefsizler...

MÜGE ANLI'YA BAŞVURACAĞIM DEMİŞTİ

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, üniversitede okurken tanıştığı ve o dönem kendisinden hamile olduğunu iddia eden İsviçreli sevgilisini bulmak için Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı.

Müge Anlı'ya hamile sevgilisini aramaya çıkacağını söyleyen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı: Bu şerefsizler...

Son günlerde magazin camiasında adından sıkça söz ettiren Kuşum Aydın, Instagram hesabından yayınladığı bebeklik ve gençlik fotoğraflarıyla herkesi şaşırttı. İşte başta Müge Anlı ve Kuşum Aydın olmak üzere ünlülerin çocukluk halleri...

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