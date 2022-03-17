Seray Sever acı haberle yıkılmıştı! 9. günde o kareleri paylaştı Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Hakan Ural ve birçok ünlüden mesaj yağdı
İkiz bebek bekleyen Seray Sever acı haberle yıkılmıştı! Babasının ölümü ile derinden sarsılan Seray Sever Instagram paylaşımı ile takipçilerini hüzne boğdu. "Bugün Berat Kandili. Biricik aşkım, can yoldaşım, en iyi dostum canımın içi babacığımı Hakk'ın rahmetine uğurlayışımızın 9. günü…" şeklinde cümlesine başlayan Sever'e Hakan Ural, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Hakan Hatipoğlu, Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal başta olmak üzere birçok isimden destek ve başsağlığı mesajı yağdı. 47 yaşındaki Seray Sever, babasının ölümünün ardından "Kızlarım ve babamın ruhunun mutlu olması için güçlü olucam Allah'ımın izniyle." diyerek herkesi duygulandırdı. Seeray Sever'in babasına olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.
Seray Sever acı haberle yıkılmıştı! 9. günde o kareleri paylaştı Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Hakan Ural ve birçok ünlüden Seray Sever'e mesaj yağdı...
Tiyatro ve sinema oyuncusu Seray Sever'in Bodrum'da yaşayan 70 yaşındaki babası Eral Tamer Sever, bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimdilerde ikiz bebeklerine hamile olan Sever ise babasının ölümüyle yıkıldı.
"İNANAMIYORUM, NEFES ALAMIYORUM"
Zorlu bir süreç geçiren Seray Sever, babasının ölümünün 9. gününde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Babasının hastanedeki son görüntüsünü paylaşan Sever, şu ifadeleri kullandı: "Bugün Berat Kandili. Biricik aşkım, can yoldaşım, en iyi dostum canımın içi babacığımı Hakk'ın rahmetine uğurlayışımızın 9. günü…"
"Bu paylaşımı yapmak benim için çok zor... Çünkü bir türlü cesaretimi toplayamıyorum. İnanamıyorum. Nefes alamıyorum. Çok zor süreçlerden geçtik, çok çabaladık… Canım babamın nefesi bile yeter Allah'ım dedim. Takdir-i ilahi, insan o kadar aciz ki ölüm karşısında… Sözün bittiği yer… Ancak çok derin inanç, yaşananlara farklı bir perdeden bakma ve tevekkül çıkış yolu sanırım. Ruh ölümsüz ve bu dünyadan haklarını helal ederek geçiş yapanlar huzurlu biliyorum, yine de ateş düştüğü yeri yakıyor .O acı tarifsiz."