Seray Sever acı haberle yıkılmıştı! 9. günde o kareleri paylaştı Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, Hakan Ural ve birçok ünlüden mesaj yağdı

"Bu paylaşımı yapmak benim için çok zor... Çünkü bir türlü cesaretimi toplayamıyorum. İnanamıyorum. Nefes alamıyorum. Çok zor süreçlerden geçtik, çok çabaladık… Canım babamın nefesi bile yeter Allah'ım dedim. Takdir-i ilahi, insan o kadar aciz ki ölüm karşısında… Sözün bittiği yer… Ancak çok derin inanç, yaşananlara farklı bir perdeden bakma ve tevekkül çıkış yolu sanırım. Ruh ölümsüz ve bu dünyadan haklarını helal ederek geçiş yapanlar huzurlu biliyorum, yine de ateş düştüğü yeri yakıyor .O acı tarifsiz."