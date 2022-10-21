Gülşen'in aylık geliri ortaya çıktı duyanlar şaştı kaldı! İşte hakim karşısına çıkan şarkıcı Gülşen ve ünlülerin dudak uçuklatan kazançları...
Gülşen'in aylık geliri ortaya çıktı duyanlar şaştı kaldı! Konserinde İmam Hatip Liselilere yönelik sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakim karşısına çıktı. Şarkıcı, kimlik tespiti yapılırken lise mezunu olduğunu ifade etti ve aylık gelirini açıkladı. İşte hakim karşısına çıkan şarkıcı Gülşen ve ünlülerin dudak uçuklatan kazançlarını sizler için derledik...
21.10.2022 16:48 - Son Güncelleme: 21.10.2022 17:07
Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan dava açılan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, hakim karşısına çıktı.
İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülşen Çolakoğlu ve 4 avukatı katıldı.
Kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu belirten Gülşen Çolakoğlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kazançları...