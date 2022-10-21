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Haberler Magazin CZN Burak'ın aylık geliri ortaya çıkmıştı... Yorumlara tepki gösteren Muhammed Burak Özdemir: "Herkesin kazancı kendisini ilgilendirir"

CZN Burak'ın aylık geliri ortaya çıkmıştı... Yorumlara tepki gösteren Muhammed Burak Özdemir: "Herkesin kazancı kendisini ilgilendirir"

CZN Burak'ın aylık geliri ortaya çıkmıştı... "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılandığı davayla adından söz ettiren ve muhabirlere gergin tavırlar sergileyen CZN Burak mahkemede aylık gelirini açıklayınca olanlar oldu. Kendisine gelen yorumlara tepki gösteren CZN Burak, sosyal medyadan tepkisini dile getirdi. CZN Burak olarak tanınan Muhammed Burak Özdemir aylık geliri hakkında bakın neler söyledi...

21.10.2022 16:30 - Son Güncelleme: 21.10.2022 16:32
CZN Burak’ın aylık geliri ortaya çıkmıştı... Yorumlara tepki gösteren Muhammed Burak Özdemir: Herkesin kazancı kendisini ilgilendirir

"HERKESİN KAZANCI KENDİSİNİ İLGİLENDİRİR"

CZN Burak'ın aylık geliri ortaya çıkmıştı... Yorumlara tepki gösteren Muhammed Burak Özdemir bakın neler söyledi.

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CZN Burak’ın aylık geliri ortaya çıkmıştı... Yorumlara tepki gösteren Muhammed Burak Özdemir: Herkesin kazancı kendisini ilgilendirir

CZN Burak ve babası İsmail Özdemir, bir restoranının kış bahçesinde yaptığı düzenleme gerekçesiyle "İmar Kirliliğine neden olmak" suçundan yargılanıyordu. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Muhammed Burak Özdemir ile avukatları katıldı.

CZN Burak’ın aylık geliri ortaya çıkmıştı... Yorumlara tepki gösteren Muhammed Burak Özdemir: Herkesin kazancı kendisini ilgilendirir

Mahkeme, istinaf mahkemesinin bozma kararına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, dava konusu yerin ön görünüm bölgesinin dışında kalması ve sadece etkilenme bölgesinde yer almasını dikkate alarak ilgili kanunlara göre sanıkların eylemlerinin suç kapsamına girmediğini bildirdi.

CZN Burak’ın aylık geliri ortaya çıkmıştı... Yorumlara tepki gösteren Muhammed Burak Özdemir: Herkesin kazancı kendisini ilgilendirir

Dava konusu işletmenin eski haline getirilmesini de dikkate alan mahkeme, sanıklar hakkında ayrı ayrı düşme kararı verdi.

CZN Burak’ın aylık geliri ortaya çıkmıştı... Yorumlara tepki gösteren Muhammed Burak Özdemir: Herkesin kazancı kendisini ilgilendirir

"AYLIK GELİRİM 30 BİN TL"

Sanık Muhammed Burak Özdemir kimlik sorgusunda, işletmeci olduğunu ve aylık gelirinin 30 bin TL olduğunu belirtti.

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