Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun kardeşi Simge güzelliğiyle Gözde'yi solladı! Gözde Kansu paylaştı ortalık yıkıldı
Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını ekranalar hızlı bir giriş yaptı. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Beril Pozam, Doğukan Polar, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Cansu Fırıncı gibi isimleri bulunduran Yalı Çapkını bir yandan tepkilerin odağında. Dizinin en çok dikkat çeken isimlerinin başında da Gözde Kansu geliyor. Başarılı oyuncu önceki gün kardeşi Simge'yle paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı. İşte detaylar...
21.10.2022 17:12 - Son Güncelleme: 21.10.2022 17:12
Gözde Kansu önceki gün 'Saçımın küpene dolanmasına kadar özledim canım kardeşim! Hadi artık İstanbul'aa' notuyla kardeşiyle olan fotoğrafını paylaştı.
Kansu'nun kardeşi güzelliğiyle ablasını gölgede bıraktı. İşte başta Gözde Kansu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.