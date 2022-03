Gülşen’e Merve Boluğur’dan destek gecikmedi! Külotsuz çıktığı konserde adamın kucağına oturmuştu meğer o isim Tolga Sezgin’miş...

KUCAĞINA OTURDU

Ünlü şarkıcı Gülşen son konserinde yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu. Konserde bir ara sahneden inip seyircinin arasına karışan Gülşen, 'Bi An Gel' şarkısını söylediği sırada arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturdu. Sezgin de Gülşen'in poposuna şaplak attı!