Gülşen'e Merve Boluğur'dan destek gecikmedi! Külotsuz çıktığı konserde adamın kucağına oturmuştu meğer o isim Tolga Sezgin'miş...
Gülşen'e Merve Boluğur'dan destek gecikmedi! Külotsuz çıktığı konserde adamın kucağına oturmuştu meğer o isim Tolga Sezgin'miş... Son dönemde sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen, bir skandala imza attı. İzzet Yıldızhan'ın 'külotla sahneye çıkmasınlar' sözleriyle günlerce tartışmalara neden olan Gülşen, bu kez de sahne aldığı konserde önce iç çamaşırsız giydiği elbisesiyle sonra da yaptığı hareketle olay oldu... Merve Boluğur Instagram'dan Gülşen'in hareketine detek oldu, bakın neler söyledi...
08.03.2022 15:42 - Son Güncelleme: 08.03.2022 15:47
Gülşen'e Merve Boluğur'dan destek gecikmedi! Külotsuz çıktığı konserde adamın kucağına oturmuştu meğer o isim Tolga Sezgin'miş...
KUCAĞINA OTURDU
Ünlü şarkıcı Gülşen son konserinde yaptığı hareketle sosyal medyada gündem oldu. Konserde bir ara sahneden inip seyircinin arasına karışan Gülşen, 'Bi An Gel' şarkısını söylediği sırada arkadaşı Tolga Sezgin'in kucağına oturdu. Sezgin de Gülşen'in poposuna şaplak attı!
Bu anlar sosyal medyada gündeme gelip Gülşen'e eleştiri yağdı. Merve Boluğur ise Gülşen'e destek verdi.
İzzet Yıldızhan'ın 'külotla sahneye çıkmasınlar' sözleri olay yaratmıştı... Gülşen ise konser kıyafetine gelen tepkilere verdiği yanıtla dikkat çekmişti.