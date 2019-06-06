Gülşen'den Hadise'ye zehir zemberek sözler 'Hadise benim kadar...'
Gülşen'in, Hadise'ye sahneden söylediği bu sözler çok konuşulacak. Bayramda bir mekanda sahne alan Gülşen öyle açıklamalarda bulundu ki olay yaratacak cinsten. Meslektaşı Hadise hakkında konuşan Gülşen basın mensuplarının sürekli ne kadar para aldığını sorduğunu belirterek, "En çok ben alıyorum. Bitti bu konu, kapandı. Ama hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla" dedi.
06.06.2019 16:04
- Son Güncelleme: 06.06.2019 16:22
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