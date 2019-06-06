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Gülşen'den Hadise'ye zehir zemberek sözler 'Hadise benim kadar...'

Gülşen'in, Hadise'ye sahneden söylediği bu sözler çok konuşulacak. Bayramda bir mekanda sahne alan Gülşen öyle açıklamalarda bulundu ki olay yaratacak cinsten. Meslektaşı Hadise hakkında konuşan Gülşen basın mensuplarının sürekli ne kadar para aldığını sorduğunu belirterek, "En çok ben alıyorum. Bitti bu konu, kapandı. Ama hiçbir zaman Hadise benim kadar yüksek alamaz, asla" dedi.

06.06.2019 16:04 - Son Güncelleme: 06.06.2019 16:22
Gülşen'den Hadise'ye zehir zemberek sözler 'Hadise benim kadar...'

BU SÖZLER OLAY YARATACAK

Ramazan Bayramı'nda vereceği dört konserden 650 bin TL kazanacağı haberleriyle gündeme gelen Gülşen, flaş açıklamalar yaparken, meslektaşı hakkında da tartışma yaratacak bir ifade kullandı.

Gülşen'den Hadise'ye zehir zemberek sözler 'Hadise benim kadar...'

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir eğlence merkezinde konser veren Gülşen, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Gülşen'den Hadise'ye zehir zemberek sözler 'Hadise benim kadar...'

Eski ve yeni şarkılarını seslendiren ünlü popçuya, yerli tatilciler kadar yabancı tatilciler de ilgi gösterdi.

Gülşen'den Hadise'ye zehir zemberek sözler 'Hadise benim kadar...'

Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği konserde Gülşen, 10. Yıl Marşı'nı da söyledi.

Gülşen'den Hadise'ye zehir zemberek sözler 'Hadise benim kadar...'

"EN ÇOK BEN ALIYORUM"
Şarkı aralarında izleyenlerle konuşan şarkıcı, "Gazeteciler bize sürekli aldığımız parayı soruyor. Ben onlara 'En çok ben alıyorum' diyorum. Bitti bu konu, kapandı" dedi.

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