Gülşen yine sahnede... Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen kucak dansının ardından yine olay yaratacak şovunu yaptı
Gülşen yine sahnede... Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen kucak dansının ardından yine olay yaratacak şovunu yaptı. Olay görüntüler bu kez bir doğum günü organizasyonundan geldi. Gülşen'in iddialı mavi dekolteli elbisesi ve sahnede yaptığı hareketler yine sosyal medyada gündem oldu. İşte o anlar...
GÜLŞEN YİNE SAHNEDE...
Sahne kıyafetleriyle tepki çeken Gülşen kucak dansının ardından yine olay yaratacak şovunu yaptı.
Sahnedeki kıyafet tercihi ile sık sık gündeme gelen ve tepkileri üzerine çeken Gülşen, geçtiğimiz akşam katıldığı bir doğum günü organizasyonunda yine izleyicilere çok konuşulacak anlar yaşattı.
Son dönemde sosyal medya kullanıcıları ve ünlülerden tepkili yorumlar alan Gülşen kısa sürede çok konuşulanlar arasına girdi.
Son olarak Gülşen'in kıyafeti hakkında konuşan Işın Karaca, "10 yaşındaki kızım 'anne neden don giyiyor?' diyor" sözleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuk olduğu programda daha önce yaptığı "Ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum" açıklamasının eksik yayınlandığını söyleyen Işın Karaca, "Senin zaten sanatın var. Sahnede her şey mübahtır ama bu şov değil. Böyle anılmak ister misin? Ben kuyuya taş attım 2 aydır devam ediyor. Böyle gündemde kalmak kolay geliyor" demişti.