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Haberler Magazin Ebru Cündübeyoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı yok böyle aşk! Ebru Cündübeyoğlu'nun eşi de en az kendisi kadar ünlü

Ebru Cündübeyoğlu'nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı yok böyle aşk! Ebru Cündübeyoğlu'nun eşi de en az kendisi kadar ünlü

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri Ebru Cündübeyoğlu. 47 yaşındaki Ebru Cündübeyoğlu, 1974 yılında Almanya'da doğdu. 1993 yılında Türkiye'de güzellik yarışmasına katılan Cündübeyoğlu'nun hayatı bu yarışmayla değişti. 1970'te annesinin dördüncü seçildiği yarışmada, kendisi de Türkiye 4. güzeli seçildi. Kariyerine sunucu olarak başladı. "Sabah Şekerleri' programında yaptığı sunuculuk ile geniş kitlelere ulaştı. Şimdilerde Türkiye'nin en ünlü kadınlarından biri olan 2003 yılında da evlendi. Peki Ebru Cündübeyoğlu'nun eşi kim? İşte detaylar...

28.06.2022 17:10 - Son Güncelleme: 28.06.2022 17:10
Ebru Cündübeyoğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı yok böyle aşk! Ebru Cündübeyoğlu’nun eşi de en az kendisi kadar ünlü

Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974 Heilbronn, Almanya'da doğdu. İlkokulu İstanbul'da Cengiz Topel ilkokulunda başladı, Mareşal Fevzi Çakmak ilkokulu ve İstanbul Sabiha hanım ilkokulunda devam etti. Ardından Adapazarı Atatürk Merkez ortaokulu ve Atatürk lisesinde okudu. Annesi Hülya Cündübeyoğlu da, 1970 Türkiye 4. Güzeli seçilmiş.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü'nü bitirdi. 1993 yılında Türkiye 4. Güzeli seçildi. Ardından Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü'nü bitirdi. TRT'de "Bir Başka Gece" programında sunuculuğa başladı.

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Ebru Cündübeyoğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı yok böyle aşk! Ebru Cündübeyoğlu’nun eşi de en az kendisi kadar ünlü

1993 yılında başladığı sunuculuğa 1997 yılına kadar çeşitli kanallarda sürdürdü.1997 yılında sinemaya başlayan Cündübeyoğlu, Deliyürek dizisindeki "Avukat Ayşegül" rolü ile geniş seyirci kitlesine ulaştı. Televizyon dizileriyle başlayan oyunculuk serüveni, 1999'da tanıştığı tiyatro sahnesinin de eklenmesiyle halen devam ediyor.

Ebru Cündübeyoğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı yok böyle aşk! Ebru Cündübeyoğlu’nun eşi de en az kendisi kadar ünlü

Ebru Cündübeyoğlu 2003 yılında da o ünlü isimle dünayevine girdi. İşte başta Ebru Cündübeyoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Ebru Cündübeyoğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı yok böyle aşk! Ebru Cündübeyoğlu’nun eşi de en az kendisi kadar ünlü

BUĞRA GÜLSOY

Ebru Cündübeyoğlu’nun eşi çıka çıka bakın kim çıktı yok böyle aşk! Ebru Cündübeyoğlu’nun eşi de en az kendisi kadar ünlü

BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ

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