Gülşen transparan konser kıyafetine gelen tepkilere yanıt verdi! Sosyal medya Gülşen'e "amacına ulaştı" diyor!
Gülşen transparan konser kıyafetine gelen tepkilere yanıt verdi! Alaçatı'da sahne alan Gülşen'in transparan kıyafeti gündeme bomba gibi düştü. Günlerdir konuşulan Gülşen, kostümü hakkında aldığı eleştirilere verdiği yanıtla bir kez daha adından söz ettirdi. "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim!" diyen Gülşen'e sosyal medyada, "Don giymenin adı ne zaman kostüm oldu bacım" , "Amacına ulaştı, gündemden düşmüyor" şeklinde yorumlar yapıldı.
"BEN KARAR VERİRİM"
Gülşen, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, birçok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi.
"HAYAT DOLUYUZ"
Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye.. Bugün toplum olarak geldiğimiz noktada bunu hatırlatmak durumunda kalmış olmak inanılmaz iç acıtıcı. Ama ben bilhassa, bana kalbi ve aklıyla eşlik edenlere, umut diyenlere, nefes kabul edenlere sımsıkı sarılıyorum ve teşekkür ediyorum. Öyle hayat doluyuz ki yok ettiklerini düşündükçe kök salıyoruz."