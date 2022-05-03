Hatice Şendil’in gözünden sakındığı eşi bakın kimmiş! O da tanıdık çıktı! Meğer Bir Zamanlar Çukurova’nın...
Onlarca sezondur ekranlarda olmaya devam eden Arka Sokaklar bir televizyon klasiği haline gelirken, oyuncular da canlandırdıkları karakterlerle özdeşleşti. Dizide Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan ise en sevilen karakterlerden biri oldu. Dizinin son bölümlerinde koronavirüsle mücadele etmesi tüm dikkatleri Özgür Ozan'ın üzerinde toplarken, başarılı oyuncunun özel hayatı de merak konusu olmaya başladı. Dizide Suat karakteri ile evli olan ama evlilikleri Suat'ın hayatını kaybetmesi ile son bulan Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki eşi merak konusu oldu. İşte başta Özgür Ozan'ın karısı olmak üzere ünlülerin eşleri.
03.05.2022 00:01 - Son Güncelleme: 03.05.2022 00:01
Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Hatice Şendil'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Hatice Şendil'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.
Ünlü oyuncunun, 2015 yılında Bir Zamanlar Çukurova, Teşkilat gibi dizilerin yapımcılığını üstlenen ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.