Gülşen sınırları zorladı! İç çamaşırıyla sahneye çıktı görenler şaştı kaldı sosyal medyada tepki yağdı
Gülşen sınırları zorladı! Alaçatı'da konser veren Gülşen'in sahne kıyafeti olay oldu. Transparan pantolonu ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Konser için oldukça cüretkar bir kostüm tercih eden Gülşen için "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek? Seyirciye saygısı yok!", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumları yapıldı. İşte Gülşen'in tepki çeken sahne kıyafeti…
11.07.2021 01:46
- Son Güncelleme: 11.07.2021 01:50
Ünlü şarkıcı Gülşen, uzun bir aranın ardından Alaçatı'da sevenleri ile buluştu. Ancak şarkıcının, tercih ettiği sahne kıyafeti konseri gölgede bıraktı.
İddialı giyim tarzıyla sık sık gündem olan Gülşen, bu kez sınırları zorladı. Transparan pantolonu ile konser veren Gülşen'in tarzı, 'İzleyiciye saygısızlık' olarak yorumlardı.
Konserden görüntülerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Gülşen'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada hızla yayılan ve kısa sürede gündem olan konser görüntülerine binlerce yorum yapıldı.
İşte Gülşen'in sahne kıyafetine gelen tepkilerden bazıları…
"İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek? Seyirciye saygısı yok!"