Gülşen sınırları zorladı! İç çamaşırıyla sahneye çıktı görenler şaştı kaldı sosyal medyada tepki yağdı

Gülşen sınırları zorladı! Alaçatı'da konser veren Gülşen'in sahne kıyafeti olay oldu. Transparan pantolonu ile konser veren ünlü şarkıcının sahne tarzı, kısa süre içinde sosyal medyaya damga vurdu. Konser için oldukça cüretkar bir kostüm tercih eden Gülşen için "İç çamaşır ile sahneye çıkmak ne demek? Seyirciye saygısı yok!", "Giyinmeyi unutmuş", "Evden plaja diye çıkmış, yolu şaşırmış" yorumları yapıldı. İşte Gülşen'in tepki çeken sahne kıyafeti…

11.07.2021 01:46 - Son Güncelleme: 11.07.2021 01:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





