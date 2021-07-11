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Hadise iddialara kulak tıkadı mini elbisesi ile şov yaptı! O kıvırdı sosyal medya yıkıldı dans videosu olay oldu

Hadise iddialara kulak tıkadı mini elbisesi ile şov yaptı! Kısa bir süre önce Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Hayranları, Dinçerler'le Bodrum'da eğlenirken görüntülenen Hadise'den bir açıklama beklerken ünlü şarkıcı bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Aşk haberlerine kulak tıkayan şarkıcı, siyah mini elbisesi ile dans ettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. 'Hay Hay' adlı şarkısının 15 milyon dinlenmesini kutlayan Hadise dans şovuyla sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hadise'nin dans şovu…

11.07.2021 01:16 - Son Güncelleme: 11.07.2021 01:27
Hadise iddialara kulak tıkadı mini elbisesi ile şov yaptı! O kıvırdı sosyal medya yıkıldı dans videosu olay oldu

Hadise iddialara kulak tıkadı mini elbisesi ile şov yaptı! Kısa bir süre önce Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise, Mehmet Dinçerler ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Hadise iddialara kulak tıkadı mini elbisesi ile şov yaptı! O kıvırdı sosyal medya yıkıldı dans videosu olay oldu

Hayranları, Dinçerler'le Bodrum'da eğlenirken görüntülenen Hadise'den bir açıklama beklerken ünlü şarkıcı bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

Hadise iddialara kulak tıkadı mini elbisesi ile şov yaptı! O kıvırdı sosyal medya yıkıldı dans videosu olay oldu

Hadise, 'Hay Hay' şarkısının15 milyon izlenme sayısına ulaşmasını sosyal medya hesabında yayınladığı bir video ile kutladı.

Hadise iddialara kulak tıkadı mini elbisesi ile şov yaptı! O kıvırdı sosyal medya yıkıldı dans videosu olay oldu

Siyah mini elbisesiyle dans ettiği anları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan ünlü şarkıcı, paylaşımına "#HayHay 15 Milyon! O zaman dans" notunu ekledi.

Hadise iddialara kulak tıkadı mini elbisesi ile şov yaptı! O kıvırdı sosyal medya yıkıldı dans videosu olay oldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Hadise'nin paylaşımına yoğun ilgi göstererek ünlü şarkıcıyı beğeni yağmuruna tuttu.