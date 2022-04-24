Gülşen kucak dansının ardından şimdi de omuzlara çıktı! Olay görüntüler bu kez İzmir konserinden!
Gülşen kucak dansının ardından şimdi de omuzlara çıktı! Olay görüntüler bu kez İzmir konserinden geldi. Kıyafetleriyle ve sahnedeki danslarıyla adından söz ettiren Gülşen, İzmir konserinde yaptığı hareketle yine olay oldu. Bu kez kıyafet tercihini kot ve büstiyerden yana kullanan Gülşen, konserde şarkısını seslendirirken görevlinin omzuna oturdu ve öyle şarkı söyleyip dolaştı. O anlar kısa sürede gündem oldu.
24.04.2022 09:09 - Son Güncelleme: 24.04.2022 09:28
Gülşen kucak dansının ardından şimdi de omuzlara çıktı! Olay görüntüler bu kez İzmir konserinden geldi.
Hem sahne kıyafetleri hem de danslarıyla adından söz ettiren Gülşen İzmir'de verdiği konserle yine adından söz ettirdi. İzmir'de sahneye çıkan ünlü şarkıcı, güvenlik görevlisinin omzuna oturdu.
Kot ve büstiyer tarzıyla beğeni toplayan Gülşen güvenlik görevlisinin omuzlarında seyircilerin arasında dolaşarak şarkı söyledi. O anlar ise şarkıcıyı dinlemeye gelenler tarafından kameralara kaydedildi.
Daha iki gün önce Gülşen'in kucak dansı yaptığı olay konserdeki o arkadaşı ile samimi başka ibr fotoğrafı ortaya çıkmış, ünlü şarkıcı yine adından söz ettirmeyi başarmıştı.