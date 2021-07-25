Gülşen konser verdi ilk paylaşım Murat Dalkılıç’tan! Sahne kostümleriyle tepki çeken Gülşen sosyal medya gündeminde
Gülşen konser verdi ilk paylaşım Murat Dalkılıç'tan! Geçtiğimiz günlerde tercih ettiği iddialı sahne kıyafeti ile çok konuşulan Gülşen, son konseriyle yine gündeme geldi. Meslektaşını dinlemeye giden Murat Dalkılıç, konser sırasında çektiği bir videoyu yayınlamasının ardından Gülşen'in sahne kıyafeti yine sosyal medyaya damga vurdu. Sosyal medyada hızla yayılan konser videosuna "Biraz da olsa giyinmiş", "Olmamış ama en azından bir önceki kıyafetinden daha kapalı", "O kadar açıldı ki bu bile kapalı geliyor" yorumları yapıldı. İşte Gülşen'in sosyal medyaya damga vuran sahne kostümü...
25.07.2021 01:42
- Son Güncelleme: 25.07.2021 01:55
İç çamaşırının üzerine giydiği transparan pantolonuyla sahne alan Gülşen'e sosyal medyadan tepki yağmış ve şarkıcı uzun süre gündem olmuştu.
Şarkıcı Gülşen, çok konuşulan sahne kostümünün ardından bir mekanda sahne aldı. Meslektaşını dinlemeye giden Murat Dalkılıç ise konser sırasında çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı.
Murat Dalkılıç'ın paylaştığı video hızla sosyal medyada yayılırken dikkat çeken yine Gülşen'in kostümü oldu.
Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in tepki çeken kostümüne işaret ederek "Biraz da olsa giyinmiş", "Olmamış ama en azından bir önceki kıyafetinden daha kapalı", "O kadar açıldı ki bu bile kapalı geliyor" yorumlarında bulundu.