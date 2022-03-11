Gülşen iç çamaşırıyla klip çekti! Hem hareketlerine hem de kostümlerine tepki yağdı: ‘Yakıştıramıyorum bu çıplaklık sevdasını’
2015 yılında yayınlanan 'Bangır Bangır' albümünün ardından modaya uyan ve single şarkılar çıkarmaya başlayan Gülşen, son olarak 'Lolipop' adlı parçasına çektiği video klibi müzikseverlerin beğenisine sundu. Ancak Metin Arolat'ın yönetmenliğinde çekilen klip, şarkının önüne geçti. Son dönemlerde sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, klip için yine oldukça iddialı seçimlerde bulundu. Klibin bir bölümünde iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen şarkıcının hem kıyafetlerine hem de hareketlerine sosyal medyadan tepki yağdı. İşte Gülşen'in klibinden kareler ve gelen tepkilerden bazıları...
11.03.2022 23:11 - Son Güncelleme: 11.03.2022 23:16