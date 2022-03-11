Gülşen iç çamaşırıyla klip çekti! Hem hareketlerine hem de kostümlerine tepki yağdı: ‘Yakıştıramıyorum bu çıplaklık sevdasını’

Bir sosyal medya kullanıcısı "Bayağı, basit. Anlamsızca kendini teşhir etme derdinde" yorumunu yaparken bir başkası "Ne oldu bu kadına böyle, aklım almıyor. Sesine, şarkılarına, kaliteli duruşuna hayrandım. Şaşkınım, yakıştıramıyorum bu çıplaklık sevdasını" dedi.