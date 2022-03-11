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Haberler Magazin Gülşen iç çamaşırıyla klip çekti! Hem hareketlerine hem de kostümlerine tepki yağdı: ‘Yakıştıramıyorum bu çıplaklık sevdasını’

Gülşen iç çamaşırıyla klip çekti! Hem hareketlerine hem de kostümlerine tepki yağdı: ‘Yakıştıramıyorum bu çıplaklık sevdasını’

2015 yılında yayınlanan 'Bangır Bangır' albümünün ardından modaya uyan ve single şarkılar çıkarmaya başlayan Gülşen, son olarak 'Lolipop' adlı parçasına çektiği video klibi müzikseverlerin beğenisine sundu. Ancak Metin Arolat'ın yönetmenliğinde çekilen klip, şarkının önüne geçti. Son dönemlerde sahne kostümleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, klip için yine oldukça iddialı seçimlerde bulundu. Klibin bir bölümünde iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen şarkıcının hem kıyafetlerine hem de hareketlerine sosyal medyadan tepki yağdı. İşte Gülşen'in klibinden kareler ve gelen tepkilerden bazıları...

11.03.2022 23:11 - Son Güncelleme: 11.03.2022 23:16
Gülşen iç çamaşırıyla klip çekti! Hem hareketlerine hem de kostümlerine tepki yağdı: ‘Yakıştıramıyorum bu çıplaklık sevdasını’

Son dönemlerde konserlerinde tercih ettiği kostümlerle sık sık magazin gündeminde yer alan Gülşen bu kez Lolipop adlı parçasının klibiyle çok konuşuldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülşen iç çamaşırıyla klip çekti! Hem hareketlerine hem de kostümlerine tepki yağdı: ‘Yakıştıramıyorum bu çıplaklık sevdasını’

2015 yılında yayınlanan 'Bangır Bangır' albümünün ardından modaya uyan ve single şarkılar çıkarmaya başlayan Gülşen, son olarak 'Lolipop' adlı parçasına çektiği video klibi müzikseverlerin beğenisine sundu.

Gülşen iç çamaşırıyla klip çekti! Hem hareketlerine hem de kostümlerine tepki yağdı: ‘Yakıştıramıyorum bu çıplaklık sevdasını’

KLİP ŞARKININ ÖNÜNE GEÇTİ!
Ancak Metin Arolat'ın yönetmenliğinde çekilen klip, şarkının önüne geçti.

Gülşen iç çamaşırıyla klip çekti! Hem hareketlerine hem de kostümlerine tepki yağdı: ‘Yakıştıramıyorum bu çıplaklık sevdasını’

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Klibin bir bölümünde iç çamaşırıyla kamera karşısına geçen şarkıcının hem kıyafetlerine hem de hareketlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Gülşen iç çamaşırıyla klip çekti! Hem hareketlerine hem de kostümlerine tepki yağdı: ‘Yakıştıramıyorum bu çıplaklık sevdasını’

Bir sosyal medya kullanıcısı "Bayağı, basit. Anlamsızca kendini teşhir etme derdinde" yorumunu yaparken bir başkası "Ne oldu bu kadına böyle, aklım almıyor. Sesine, şarkılarına, kaliteli duruşuna hayrandım. Şaşkınım, yakıştıramıyorum bu çıplaklık sevdasını" dedi.

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