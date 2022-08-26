Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar'dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı: "Seven sevdiğine kavuşsun"
Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar'dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı, "Seven sevdiğine kavuşsun" , "Yine aşk kazandı" yorumları havada uçuştu. Üçüncü kez nikah masasına oturan taze gelin Petek Dinçöz Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. O kare kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Hamile olduğu iddia edilen Petek Dinçöz'e eşi Nida Büyükbayrakdar'ın aldığı düğün hediyesi çok konuşulmuştu...
26.08.2022 12:12 - Son Güncelleme: 26.08.2022 12:15
"SEVEN SEVDİĞİNE KAVUŞSUN"
Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar'dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı.
Jet hızıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar çifti gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.
25 YILLIK AŞKI ÇIKTI
Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu unutmadığı sevgilisi işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.