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Haberler Magazin Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar'dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı: "Seven sevdiğine kavuşsun"

Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar'dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı: "Seven sevdiğine kavuşsun"

Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar'dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı, "Seven sevdiğine kavuşsun" , "Yine aşk kazandı" yorumları havada uçuştu. Üçüncü kez nikah masasına oturan taze gelin Petek Dinçöz Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. O kare kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Hamile olduğu iddia edilen Petek Dinçöz'e eşi Nida Büyükbayrakdar'ın aldığı düğün hediyesi çok konuşulmuştu...

26.08.2022 12:12 - Son Güncelleme: 26.08.2022 12:15
Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar’dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı: Seven sevdiğine kavuşsun

"SEVEN SEVDİĞİNE KAVUŞSUN"

Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar'dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar’dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı: Seven sevdiğine kavuşsun

Jet hızıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar çifti gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, nisan ayında oğlu Aslan'ın babası 8 yıllık eşi Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı.

Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar’dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı: Seven sevdiğine kavuşsun

25 YILLIK AŞKI ÇIKTI

Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu unutmadığı sevgilisi işletmeci Nida Büyükbayrakdar ile evlendi.

Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar’dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı: Seven sevdiğine kavuşsun

Çift, Beşiktaş'taki bir otelde Nikah masasına oturdu.

Petek Dinçöz ile eşi Nida Büyükbayrakdar’dan aşk kokan paylaşım! 25 yıl sonra kavuşan çift sosyal medyayı salladı: Seven sevdiğine kavuşsun

Törende, Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayrakdar'ı aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.

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