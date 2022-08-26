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Haberler Magazin Ezgi Sertel'in son halini görenler gözlerine inanamadı! O gürbüz kadın gitti bir deri bir kemik kadın geldi! Estetikten sonra...

Ezgi Sertel'in son halini görenler gözlerine inanamadı! O gürbüz kadın gitti bir deri bir kemik kadın geldi! Estetikten sonra...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetiklerle bir anda sosyal medyanın gündemine gelen Ezgi Sertel bu kez de fazla kilolarından kurtuldu. Ezgi Sertel'in son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte haberin detayları.

26.08.2022 10:51 - Son Güncelleme: 26.08.2022 10:51
Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamadı! O gürbüz kadın gitti bir deri bir kemik kadın geldi! Estetikten sonra...

Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem olmuştu..

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Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamadı! O gürbüz kadın gitti bir deri bir kemik kadın geldi! Estetikten sonra...

Ekranların ünlü ismi fotoğrafını paylaştı, yüzündeki değişim dikkat çekmişti.

Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamadı! O gürbüz kadın gitti bir deri bir kemik kadın geldi! Estetikten sonra...

Sunucu Ezgi Sertel, 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamadı! O gürbüz kadın gitti bir deri bir kemik kadın geldi! Estetikten sonra...

2020'de ise ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına almıştı...

Ezgi Sertel’in son halini görenler gözlerine inanamadı! O gürbüz kadın gitti bir deri bir kemik kadın geldi! Estetikten sonra...

Ezgi Sertel bir süredir ekranlardan uzak olsa da takipçileri ile bağını koparmıyor.

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