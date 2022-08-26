Ezgi Sertel'in son halini görenler gözlerine inanamadı! O gürbüz kadın gitti bir deri bir kemik kadın geldi! Estetikten sonra...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topluyor. Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı estetiklerle bir anda sosyal medyanın gündemine gelen Ezgi Sertel bu kez de fazla kilolarından kurtuldu. Ezgi Sertel'in son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte haberin detayları.
26.08.2022 10:51 - Son Güncelleme: 26.08.2022 10:51