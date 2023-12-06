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Cansu Tosun'dan Serenay Sarıkaya yanıtı "Hiç oralara girmeyelim" Babası Kenan Tosun'la Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkı ifşa olmuştu

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçen haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yansımış ve ikilinin yasak aşkı ifşa olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmiş, Tosun sosyal medya hesabında imalı paylaşımlarla bulunmuştu. Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen Cansu Tosun, babası ve Serenay Sarıkaya hakkında konuştu.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 11:09 Güncelleme 06 Aralık 2023, 11:17
Cansu Tosun’dan Serenay Sarıkaya yanıtı Hiç oralara girmeyelim Babası Kenan Tosun’la Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’ın yasak aşkı ifşa olmuştu 1

Magazin dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Cansu Tosun’dan Serenay Sarıkaya yanıtı Hiç oralara girmeyelim Babası Kenan Tosun’la Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’ın yasak aşkı ifşa olmuştu 2

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçen haftalarda Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla kameralara yansıdı. Kısa bir süre sonra Seyhan'ın yanındaki kişinin ünlü oyuncu Cansu Tosun'un evli babası olduğu ortaya çıktı.

Cansu Tosun’dan Serenay Sarıkaya yanıtı Hiç oralara girmeyelim Babası Kenan Tosun’la Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan’ın yasak aşkı ifşa olmuştu 3

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmişti.

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