Cansu Tosun'dan Serenay Sarıkaya yanıtı "Hiç oralara girmeyelim" Babası Kenan Tosun'la Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın yasak aşkı ifşa olmuştu

Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun, geçen haftalarda Nişantaşı'nda kameralara yansımış ve ikilinin yasak aşkı ifşa olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan gelmiş, Tosun sosyal medya hesabında imalı paylaşımlarla bulunmuştu. Geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen Cansu Tosun, babası ve Serenay Sarıkaya hakkında konuştu.