Gülşen açıldıkça açıldı! Her yerden dekolte veren Gülşen’e yorum yağdı “Giydikleri arasında en kötüsü! Bu ne?”
Gülşen açıldıkça açıldı! Her yerden dekolte veren Gülşen'e yorum yağdı! Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülşen, son sahnesinde tercih ettiği kostümle yine sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sahne kostümleriyle her defasında gündem olmayı başaran şarkıcı, bu kez göğüs, bacak ve sırt dekolteli elbisesiyle konuşuldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü şarkıcının kostümünü eleştirdi. Bir Instagram kullanıcısı, "Giydikleri arasında en kötüsü! Bu ne?" yorumunda bulundu. İşte Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan o kostümü...
12.05.2022 01:37 - Son Güncelleme: 12.05.2022 01:43
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Gülşen, tercih ettiği sahne kostümleriyle sık sık gündeme gelmiş ve eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
Hakkında yapılan eleştirilere kulak tıkayan Gülşen, iddialı sahne kıyafetlerine bir yenisini daha ekledi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, ünlü şarkıcının Instagram'da hızla yayılan konser görüntülerine yorum yaparak Gülşen'in kostümünü eleştirdi.