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Haberler Magazin Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! Her bir satırı yürek yaktı! “Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs” deyip Selçuk Tektaş’ı bakın nasıl andı

Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! Her bir satırı yürek yaktı! “Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs” deyip Selçuk Tektaş’ı bakın nasıl andı

Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Kardeşinin ölümünden sonra zor günler geçiren ve özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da yayınlayarak kardeşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Paylaşımının altında oldukça duygu yüklü bir açıklama yapan Alişan'ın her satırı yürek yaktı. Öte yandan ünlü şarkıcı, kardeşinin doğum günü için bugüne kadar yaptığı tüm paylaşımları Instagram'ın hikaye kısmına taşıdı. İşte Alişan'ın takipçilerini duygulandıran o paylaşımları...

12.05.2022 00:55 - Son Güncelleme: 12.05.2022 00:55
Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Her bir satırı yürek yaktı! “Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs” deyip Selçuk Tektaş’ı bakın nasıl andı

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçen Temmuz ayında koronavirüs (kovid-19) sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kovid-19'u atlatamayan Tektaş, yakalandığı 41 yaşında vefat etmişti.

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Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Her bir satırı yürek yaktı! “Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs” deyip Selçuk Tektaş’ı bakın nasıl andı

Kardeşinin acı kaybının ardından oldukça zor günler geçiren Alişan, her fırsatta Selçuk Tektaş'a olan özlemini dile getirmiş ve yeğenlerine dört kolla sarılmıştı.

Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Her bir satırı yürek yaktı! “Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs” deyip Selçuk Tektaş’ı bakın nasıl andı

Özlemi her geçen gün daha da artan Alişan, yıllar öncesine ait fotoğrafı Instagram'da yayınlayarak kardeşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Her bir satırı yürek yaktı! “Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs” deyip Selçuk Tektaş’ı bakın nasıl andı

Paylaşımının altında oldukça duygu yüklü bir açıklama yapan Alişan'ın her satırı yürek yaktı.

Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Her bir satırı yürek yaktı! “Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs” deyip Selçuk Tektaş’ı bakın nasıl andı

Selçuk Tektaş ile çocukluk fotoğrafını yayınlayan ünlü türkücü, şu ifadeleri kullandı: "Benim canımın yarısısın, can parçamsın sen... Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs... Sen yoksun ama biz hep sen varmışsın gibi yaşayacağız ve her şey sen varmışsın gibi devam edecek...

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