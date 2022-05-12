Alişan’ın kardeş acısı dinmiyor! Her bir satırı yürek yaktı! “Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs” deyip Selçuk Tektaş’ı bakın nasıl andı

Selçuk Tektaş ile çocukluk fotoğrafını yayınlayan ünlü türkücü, şu ifadeleri kullandı: "Benim canımın yarısısın, can parçamsın sen... Gelmeseydi keşke hiç 12 Mayıs... Sen yoksun ama biz hep sen varmışsın gibi yaşayacağız ve her şey sen varmışsın gibi devam edecek...