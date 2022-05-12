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Hülya Avşar'ın kucağına oturan Küçük İbo itiraf etti 'kucağı nasıldı diye soruyorlar ben de...' İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı

İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda, yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük İbo... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Bir dönem yayında Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla da çok konuşulmuştu. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü bir anda son buldu. Şimdi 38 yaşında olan şarkıcı gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük, sahnelere geri döndü. Halil İbrahim Küçük, yıllar önce kucağını oturduğu Hülya Avşar hakkında konuştu.

12.05.2022 09:14 - Son Güncelleme: 12.05.2022 09:14
Hülya Avşar’ın kucağına oturan Küçük İbo itiraf etti ’kucağı nasıldı diye soruyorlar ben de...’ İbrahim Tatlıses’in veliahtıydı

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti.

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Hülya Avşar’ın kucağına oturan Küçük İbo itiraf etti ’kucağı nasıldı diye soruyorlar ben de...’ İbrahim Tatlıses’in veliahtıydı

'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük uzun bir aradan sonra bir açılışta objektiflere takıldı. Yeni bir plak hazırlığında olduğunu söyleyen 'Küçük İbo' Halil İbrahim Küçük yıllar geçse de Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu 20 sene önceki programın hala gündeme gelmesi hakkındaki soruları yanıtladı.

Hülya Avşar’ın kucağına oturan Küçük İbo itiraf etti ’kucağı nasıldı diye soruyorlar ben de...’ İbrahim Tatlıses’in veliahtıydı

"GÜZELDİ"

O günleri anlatan Küçük İbo, 'Ben o zaman küçüktüm, programda akış öyle gerçekleşti, Ben de kucağına oturdum, o an için güzeldi diyebilirim, o yaşta Hülya Avşar'ın kucağına oturmak bir şerefti, bana hala kucağına nasıldı diye soran oluyor ben de güzeldi cevabını veriyorum' dedi.

Hülya Avşar’ın kucağına oturan Küçük İbo itiraf etti ’kucağı nasıldı diye soruyorlar ben de...’ İbrahim Tatlıses’in veliahtıydı

Sık sık bazı konular geçince o programın yayınlanması ve kucak fotoğrafının sosyal medyada yer almasına alıştığını söyleyen Küçük İbo 'Bu sorudan da sıkılmaya başladım' açıklamasını yaptı.

Hülya Avşar’ın kucağına oturan Küçük İbo itiraf etti ’kucağı nasıldı diye soruyorlar ben de...’ İbrahim Tatlıses’in veliahtıydı

İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuştu.

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