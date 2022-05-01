Gülse Birsel, Cem Yılmaz’la ’bilmeden mizah paneli yaşanmış’ dedi o kare olay oldu! Pınar Altuğ’un kayınvalidesinden bomba poza yorum...

Birsel'in, "Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem'le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz'la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç irisiyim ve elimdeki galiba maytap. Vay be" notunu yazdığı fotoğrafa beğeni yağdı.