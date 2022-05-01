Gülse Birsel, Cem Yılmaz'la 'bilmeden mizah paneli yaşanmış' dedi o kare olay oldu! Pınar Altuğ'un kayınvalidesinden bomba poza yorum...
Gülse Birsel Cem Yılmaz'la 'bilmeden mizah paneli yaşanmış' dedi o kare olay oldu! Gülse Birsel'in Instagram'dan paylaştığı nostaljik fotoğrafa Demet Evgar ve Pınar Altuğ'un kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi. Cem Yılmaz da Gülse Birsel'in, "Mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem'le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz'la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç irisiyim ve elimdeki galiba maytap. Vay be." notlu nostaljik paylaşımına kayıtsız kalmadı.
Gülse Birsel, Cem Yılmaz'la 'bilmeden mizah paneli yaşanmış' dedi o kare olay oldu! Pınar Altuğ'un kayınvalidesinden bomba poza yorum gecikmedi.
Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, aynı okulda okuduğu ancak okul yıllarındayken tanışmadığı Cem Yılmaz'la çekilen bir mezuniyet fotoğrafını arşivden çıkardı.
Birsel'in, "Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem'le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz'la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç irisiyim ve elimdeki galiba maytap. Vay be" notunu yazdığı fotoğrafa beğeni yağdı.
Demet Evgar, Cem Yılmaz ve Pınar Altuğ'un kayınvalidesinden gelen yorumlar dikkat çekerken, Cem Yılmaz ile Gülse Birsel'in hangi bölümden mezun olduğu araştırılmaya başlandı.