Yargı’nın kötü adamı Yekta Tilmen’in bir zamanlar yaşadığı en büyük aşk! Öyle büyük ki meğer uğruna eşini terk etmiş Uğur Polat...

Selma Ergeç'in son dönemin en çok konuşulan projelerinden biri olan Yargı dizisinde Yekta Dikmen karakterine hayat veren Uğur Polat ile bir dönem sevgili olduğu öne sürüldü. Selma Ergeç'in geçmişte aşk yaşadığı Uğur Polat merak konusu oldu.