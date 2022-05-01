Yargı'nın kötü adamı Yekta Tilmen'in bir zamanlar yaşadığı en büyük aşk! Öyle büyük ki meğer uğruna eşini terk etmiş Uğur Polat...
Yargı'nın kötü adamı Yekta Tilmen'in bir zamanlar yaşadığı en büyük aşk! Öyle büyük ki meğer uğruna eşini terk etmiş Uğur Polat... 1 Ocak 1961 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Polat, Yargı dizisinde canlandırdığı Yekta karakteri ile ekranları başındaki izleyiciyi çileden çıkartıyorç Başarılı oyunculuk performansı ile adından söz ettiren Uğur Polat'ın bir dönem çok ünlü bir oyuncu ile aşk yaşadığını biliyor muyudunuz? Üstelik başarılı oyuncu, güzel oyuncu için eşinden bile vazgeçmiş...
01.05.2022 13:12 - Son Güncelleme: 01.05.2022 13:14
Yargı'nın kötü adamı Yekta Tilmen'in bir zamanlar yaşadığı en büyük aşk! Öyle büyük ki meğer uğruna eşini terk etmiş Uğur Polat...
Selma Ergeç'in son dönemin en çok konuşulan projelerinden biri olan Yargı dizisinde Yekta Dikmen karakterine hayat veren Uğur Polat ile bir dönem sevgili olduğu öne sürüldü. Selma Ergeç'in geçmişte aşk yaşadığı Uğur Polat merak konusu oldu.
Camdaki Kız ile adından söz ettiren Selma Ergeç'in eski sevgilisinin kendisinden 17 yaş büyük ünlü oyuncu çıktığını gören şaşıp kaldı.1978 yılında Almanya'da doğan Selma Ergeç, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızıdır.