Gülşah Saraçoğlu'ndan flaş açıklama! Canlı yayında küfürler yağdırdığı eski sevgilisi Gökhan Göz ile…

Ne olursa olsun aramızdaki ilişkimizde asla ama asla yalan olmadı. En azından ben bir kadın olarak, ona hiç̧ oynamadım ve yalan konuşmadım. Benim yalansız riyasız ve delikanlı tarafımı sevdi bu adam... Ben de onu tabi ki... Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz…