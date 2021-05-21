Gülşah Saraçoğlu'ndan flaş açıklama! Canlı yayında küfürler yağdırdığı eski sevgilisi Gökhan Göz ile…
Gülşah Saraçoğlu'ndan flaş açıklama! Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, eski sevgilisi Gökhan Göz'ün Instagram canlı yayınında ettiği küfürlerle uzun süre gündem olmuştu. Yayın sırasında ağzını fena bozan Saraçoğlu'ndan beklenmedik bir hamle geldi. Ünlü modacı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı eski sevgilisi Gökhan Göz'e döndü. İlişkilerini olaylı bir şekilde sona erdiren ünlü çiftin tekrar barışması gündem olurken Gülşah Saraçoğlu'nun konuya ilişkin açıklaması dikkat çekti. "Şimdi bu saatten sonra ikimiz de ilişkimize ve birbirimize emanetiz" ifadelerini kullanarak Gökhan Göz ile barıştığını duyuran Saraçoğlu, açıklamasıyla sevenlerini şaşırttı. İşte Gülşah Saraçoğlu'nun dikkat çeken o açıklaması…
AŞKINI SOSYAL MEDYADA İLAN ETTİ
Ünlü modacı, sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayarak olaylı bir şekilde ayrıldığı Gökhan Göz ile barıştığını duyurdu. Saraçoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Evet ilk defa bu açıklamayı yapıyorum… Biz çok badire atlattık yeri geldi birbirimizi kırdık döktük. Yeri geldi ailelerimizi üzdük.