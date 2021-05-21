Vav TV İzle

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını solladı! Gören dönüp bir daha baktı son haline övgü yağdı

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını solladı! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaptığı açıklamalar ve iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Havva Öztel, son pozuyla yine çok konuşuldu. Aleyna Tilki'nin kendisi kadar dikkat çeken annesi Havva Öztel, son olarak yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Öztel'in iddialı imajı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım…

21.05.2021 19:13 - Son Güncelleme: 21.05.2021 20:20
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını solladı! Gören dönüp bir daha baktı son haline övgü yağdı

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını solladı! Gören dönüp bir daha baktı son haline övgü yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Öztel, saçına taktığı bir perukla objektif karşısına geçti ve o kareyi Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını solladı! Gören dönüp bir daha baktı son haline övgü yağdı

Öztel'in paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri Öztel'e "Muhteşem, çok yakışmış", "Peruğu çıkarıp bir an önce gerçeğini yaptırmalısın" yorumlarını yazdı.

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını solladı! Gören dönüp bir daha baktı son haline övgü yağdı

Havva Öztel'in paylaşımının ardından ünlü isimlerin anneleri merak konusu oldu. İşte başta Aleyna Tilki olmak üzere ünlü isimlerin anneleri…

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını solladı! Gören dönüp bir daha baktı son haline övgü yağdı

Almeda Abazi