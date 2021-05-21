Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını solladı! Gören dönüp bir daha baktı son haline övgü yağdı

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kızını solladı! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaptığı açıklamalar ve iddialı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Havva Öztel, son pozuyla yine çok konuşuldu. Aleyna Tilki'nin kendisi kadar dikkat çeken annesi Havva Öztel, son olarak yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Öztel'in iddialı imajı kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte o paylaşım…

21.05.2021 19:13 - Son Güncelleme: 21.05.2021 20:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





