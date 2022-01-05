Gülşah Saraçoğlu yuva yıktı eşi Deha Bilimlier'i evden kovdu 'Aslı beni evden kovdu sokaktayım' Yasak aşka geçit yok
Gülşah Saraçoğlu'nun Daha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığı iddiası 2021'in son skandalı olarak gündeme bomba gibi düştü. Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olan üç çocuk babası Deha Bilimlier şoke eden iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Gülşah Saraçoğlu'yla yasak aşk yaşadığı iddia edilen Deha Bilimlier, artık eve gidemiyor. Eşinin evden kovduğunu söyleyen Deha Bilimlier 'arada harcanıyorum' dedi.
05.01.2022 11:39
- Son Güncelleme: 05.01.2022 11:39
Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşk iddiası olay yaratmıştı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun adı, sahnesini izlemeye gittiği, evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier ile yasak aşk haberlerine karışmıştı. Aslı Bilimlier ile mutlu bir evliliği olduğu bilinen Deha Bilimlier ve modacı Gülşah Saraçoğlu iddiaları yalanlamıştı. Deha Bilimlier'den yeni bir açıklama daha geldi.
Şarkıcı Deha Bilimlier, Gülşah Saraçoğlu'yla aşk yaşadıkları iddiaları yüzünden eşi Aslı Bilimlier'in kendisini eve almadığını söyledi.
Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşi Aslı Bilimlier'i, sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu'yla aldattığı iddia edildi.