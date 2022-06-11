Gülşah Saraçoğlu çat diye ceketini açtı iç çamaşırlı paylaştı ’yanlış kabloyu kesmişim’ Eski haliyle olay yaratan Gülşah...

Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, yine ayrılmıştı. Birkaç hafta önce Gökhan Göz ile yollarını ayırma nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf eden Saraçoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.