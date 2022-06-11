Gülşah Saraçoğlu çat diye ceketini açtı iç çamaşırlı paylaştı 'yanlış kabloyu kesmişim' Eski haliyle olay yaratan Gülşah...
Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile olan sorunlarıyla gündeme gelmişti sık sık. Sonrasında da adı Deha Bilimlier ile yasak aşk iddiaların karışmıştı. Şimdilerdeyse sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başarıyor. Son olarak Instagram hesabından ceketinin önünü açarak sütyeniyle poz veren güzel modacı olay yarattı. Bu paylaşım sonrası beğeniler yağmur gibi yağdı.
Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin modacısı olan Gülşah Saraçoğlu, iş adamı sevgilisi Gökhan Göz ile geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İlişkilerine bir şans daha veren çift, yine ayrılmıştı. Birkaç hafta önce Gökhan Göz ile yollarını ayırma nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf eden Saraçoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Geçtiğimiz yıl Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyeliği yapan güzel modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
SÜTYENLİ POZUYLA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI
Instagram hesabından sık sık cesur paylaşımlarını sergileyen Gülşah Saraçoğlu, son yaptığı paylaşımınla takipçilerinin resmen gözlerini kamaştırdı.
Ceketinin önünü açarak içindeki sütyeniyle pozlar veren Gülşah Saraçoğlu, kusursuz fiziğiyle resmen olay yarattı.