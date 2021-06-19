Güllü’nün gerçek adı bakın neymiş! Duyan şaştı kaldı Kasımpaşalı Güllü meğer…

Güllü'nün gerçek adı bakın neymiş! Duyan şaştı kaldı… 1990 yılından itibaren Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak söylediği Roman havalarıyla hafızalara kazınan Güllü, İbo Show'a konuk olmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, Güllü'nün özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü şarkıcının gerçek adını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Güllü başta olmak üzere ünlü isimlerin gerçek adları…

19.06.2021 21:49 - Son Güncelleme: 19.06.2021 22:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





