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Güllü’nün gerçek adı bakın neymiş! Duyan şaştı kaldı Kasımpaşalı Güllü meğer…

Güllü'nün gerçek adı bakın neymiş! Duyan şaştı kaldı… 1990 yılından itibaren Kasımpaşalı Güllü adını kullanarak söylediği Roman havalarıyla hafızalara kazınan Güllü, İbo Show'a konuk olmasının ardından gündeme geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, Güllü'nün özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Ünlü şarkıcının gerçek adını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Güllü başta olmak üzere ünlü isimlerin gerçek adları…

19.06.2021 21:49 - Son Güncelleme: 19.06.2021 22:20
Güllü’nün gerçek adı bakın neymiş! Duyan şaştı kaldı Kasımpaşalı Güllü meğer…

15 Ekim 1973 tarihinde İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya gelen Güllü'nün İbo Show'a katılmasının ardından özel hayatı merak konusu oldu.

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Güllü’nün gerçek adı bakın neymiş! Duyan şaştı kaldı Kasımpaşalı Güllü meğer…

İnternet kullanıcıları, ünlü şarkıcının hayatını araştırmaya başladı. Güllü'nün gerçek adını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Güllü başta olmak üzere ünlü isimlerin gerçek adları…

Güllü’nün gerçek adı bakın neymiş! Duyan şaştı kaldı Kasımpaşalı Güllü meğer…

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Güllü’nün gerçek adı bakın neymiş! Duyan şaştı kaldı Kasımpaşalı Güllü meğer…

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Güllü’nün gerçek adı bakın neymiş! Duyan şaştı kaldı Kasımpaşalı Güllü meğer…

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