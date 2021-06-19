Deniz Seki’den photoshop yorumlarına yanıt! Sabrı taştı imdadına Tuğba Coşkun yetişti canlı yayında öyle bir şey yaptı ki…

Deniz Seki'den photoshop yorumlarına yanıt! Son dönemlerde değişimiyle dikkat çeken Deniz Seki, yaptığı bikinili paylaşımlarına gelen 'photoshop' yorumlarına isyan etti. Her fırsatta fotoğraflarına photoshop uygulamadığını dile getiren Seki, Şeyda Coşkun ile yaptığı canlı yayında iddiaları bir kez daha yalanladı. Ünlü şarkıcı, Instagram canlı yayınında Tuğba Coşkun'u yanına çağırarak ilginç bir yöntemle zayıfladığını ispatlamaya çalıştı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…

19.06.2021 22:23 - Son Güncelleme: 19.06.2021 22:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





