EDHO'nun Ünal Kaplan'ının ardından yaşadıklarını anlattı! Bozkır Arslanı Celaleddin’in yıldızı Gülenay Kalkan: 'Evden hiç gitmemiş gibi'
EDHO'nun Ünal Kaplan'ının ardından yaşadıklarını anlattı! Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Gülenay Kalkan, kaybettiği eşi Tarık Ünlüoğlu'nun ardından hayata maneviyatla tutundu. Geçtiğimiz günlerde Oktay Kaynarca'nın Instagram paylaşımı ile yürekler sızlamıştı... Bu kez de merhum sanatçının eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, duygu yüklü cümlelerle kalplere dokundu. İşte Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın efsane ismi Ünal Kaplan'ın yine Atv'nin sevilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin'de Türkan Hatun karakterine hayat veren eşi Gülenay Kalkan'ın büyük aşkı...
'EVDEN HİÇ GİTMEMİŞ GİBİ'
EDHO'nun Ünal Kaplan'ının ardından yaşadıklarını anlattı! Bozkır Arslanı Celaleddin'in yıldızı Gülenay Kalkan, bir buçuk yıl önce kaybettiği eşi Tarık Ünlüoğlu'nun ardından yaşadıkları, hayatı ve Türkan Hatun rolüne hayat verdiği Bozkır Arslanı Celaleddin hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. İşte Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan'dan gelen samimi sözler...
- Yasınız bitti mi?
- "Yasım bitmez. Benim bir yanım Tarık'la gitti. Ne kadarsa ömrüm, o bitince, onunla orada kavuşursak biter. 30 yıllık bir ilişki. Az değil. Ama hiç kırmadık birbirimizi. Çok güzel kavgalarımız da olurdu. Dalgalanırdık, kızardık birbirimize. Ama gerçeği bu zaten. O bana hep, "Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim" derdi. Ben sette çalışırken o kadar huzursuz olurdum ki, aklım hep Tarık'ta olurdu. Tarık'ın çekimi yok evde, ne yiyecek, sıkılır o. Hep onu düşünürdüm, o yüzden son üç yıl hiç iş kabul etmedim. Her yere beni götürürdü."
"Bana sırtını dayamaktan hoşlanırdı. Hayat bana anne babamdan sonra çok güzel iki hediye verdi, biri tiyatro, diğeri Tarık. Bundan sonrası onun adını yaşatmak benim için. Eskiden Gülenay Kalkan ismini kullanıyordum, artık Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'nu kullanıyorum. Bir orman yaptıracağım. Yeni açılacak bir tiyatro salonuna onun adını vermek, onu çok onurlandırır. Tiyatroya çok hizmeti olan biriydi. Artık onunla ilgili ne yaparsam bu beni mutlu ediyor. Bu arada umarım, en kısa sürede de tiyatro, sinema ve konser salonlarında buluşuruz. Tiyatroya gitmek, sinemaya gitmek, konser izlemek hayatın en önemli anlarından... Tüm meslektaşlarım, tiyatrocular, müzisyenler, şarkıcılar ve seyirciler artık salonlara, sahnelere dönmeliyiz."
- Günde kaç kez aklınıza geliyor?
- "Hiç çıkmıyor ki aklımdan. Her an aklımda. Sabah başucumda resmi, evin her yerinde fotoğrafları. Sabah kalkıyorum, fotoğraflarıyla konuşuyorum, o gün yapacaklarımı anlatıyorum. Başka türlü yapamam. Onu yaşatıyorum içimde. Hiçbir şey, hiçbir yoğunluk onu unutturmuyor."
- Çok büyük bir aşk mıydı aranızdaki?
- "Çok büyük aşktı. Biz birlikte çocuk yapmadık. Kimseye ihtiyaç duymazdık, arkadaşlarımızla da olmak çok iyi gelirdi. Ölüm ilanında yazdığım gibi. Bana masal gibi bir hayat yaşattı."
- Bir çocuğunuz olsun ister miydiniz?
- "Tarık'la birlikteyken bu hiç aklıma gelmiyordu. Çünkü öyle bir eksiklik hissetmiyordum. Ama o gittikten sonra, en azından ben ve onun genlerini taşıyan bir çocuk isterdim.
İkimizin bir çocuğu olsun isterdim."