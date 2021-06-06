EDHO'nun Ünal Kaplan'ının ardından yaşadıklarını anlattı! Bozkır Arslanı Celaleddin’in yıldızı Gülenay Kalkan: 'Evden hiç gitmemiş gibi'

- Çok büyük bir aşk mıydı aranızdaki?

- "Çok büyük aşktı. Biz birlikte çocuk yapmadık. Kimseye ihtiyaç duymazdık, arkadaşlarımızla da olmak çok iyi gelirdi. Ölüm ilanında yazdığım gibi. Bana masal gibi bir hayat yaşattı."



- Bir çocuğunuz olsun ister miydiniz?

- "Tarık'la birlikteyken bu hiç aklıma gelmiyordu. Çünkü öyle bir eksiklik hissetmiyordum. Ama o gittikten sonra, en azından ben ve onun genlerini taşıyan bir çocuk isterdim.

İkimizin bir çocuğu olsun isterdim."