EDHO'nun Ünal Kaplan'ının ardından yaşadıklarını anlattı! Bozkır Arslanı Celaleddin’in yıldızı Gülenay Kalkan: 'Evden hiç gitmemiş gibi'

- Günde kaç kez aklınıza geliyor?

- "Hiç çıkmıyor ki aklımdan. Her an aklımda. Sabah başucumda resmi, evin her yerinde fotoğrafları. Sabah kalkıyorum, fotoğraflarıyla konuşuyorum, o gün yapacaklarımı anlatıyorum. Başka türlü yapamam. Onu yaşatıyorum içimde. Hiçbir şey, hiçbir yoğunluk onu unutturmuyor."