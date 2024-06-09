Gülen Gözler'in kıvırcık Hasret'inin inanılmaz değişimi! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler'in yıldızı Lale Ilgaz'ın son hali şaşkına çevirdi

Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler küçük büyük her yaş grubundaki izleyicinin bıkmadan izlediği filmler arasında yer alıyor. Kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Gülen Gözler filminde Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz gerek saçlarıyla gerekse duru güzelliğiyle dikkat çekmişti. Son yıllarda resmen sırra kadem basan Lale Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı. Ilgaz'ın inanılmaz değişimi ise sosyal medyada gündem oldu.
Yeşilçam'ın efsaneleri arasında yer alan Gülen Gözler, sıcak bir aile hikayesini konu alıyor.
Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de başarılı senaryosuyla Gülen Gözler, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdırdı.
7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan filmde Münir Özkul'un canlandırdığı Yaşar Usta'nın en küçük kızını Hasret rolüne hayat veren Lale Ilgaz ise yıllar sonra gündeme geldi.
Kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Gülen Gözler filminin kıvırcık Hasret'i Lale Ilgaz'ın son halini görenler ise şaştı kaldı.