Gülen Gözler'in kıvırcık Hasret'inin inanılmaz değişimi! Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler'in yıldızı Lale Ilgaz'ın son hali şaşkına çevirdi

Yeşilçam efsanesi Gülen Gözler küçük büyük her yaş grubundaki izleyicinin bıkmadan izlediği filmler arasında yer alıyor. Kadrosunda Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Itır Esen, Müjde Ar, Halit Akçatepe ve Şevket Altuğ gibi Yeşilçam'ın usta isimlerinin yer aldığı Gülen Gözler filminde Hasret karakterini canlandıran Lale Ilgaz gerek saçlarıyla gerekse duru güzelliğiyle dikkat çekmişti. Son yıllarda resmen sırra kadem basan Lale Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı. Ilgaz'ın inanılmaz değişimi ise sosyal medyada gündem oldu.