Survivor All Star 2024'te finale doğru ilerlerken son dokunulmazlığın sahibi Ogeday oldu. Ogeday kazandığı bu dokunulmazlıkla İstanbul'u garantiledi. Bilindiği üzere Ogeday geçmiş dönemde Survivor'dan Nisa Bölükbaşı ile birlikteydi. Adadaki arkadaşlarıyla diyaloğu dikkat çeken Ogeday'ın özel hayatı da merak edilir oldu. Ogeday'ın sevenleri sevgilisinin adını araştırırken bir yandan da sosyal medyada güzelliğini konuşmaya başladı. İşte Survivor All Star 2024'te İstanbul'u garantileyen Ogeday Girişken ve sevgilisi...
Survivor ALL Star 2024'te sona doğru yaklaşıldı. Finale adım adım ilerlerken son dokunulmazlığın sahibi olan Ogeday finali garantiledi.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın eleme adayları Atakan, Yunus Emre, Nefise ve Seda oldu.
Ada hayatıyla sevenlerinin büyük takdirini toplayan Ogeday'ın özel hayatı da merak edilir oldu. Nisa Bölükbaşı ile olan birlikteliği çok konuşulan Ogeday'ın şu sıralar sarışın bir sevgilisi var.