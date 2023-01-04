68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni yılın ilk karesi geldi! Kırmızılar içinde poz verip ortalığı fena salladı! Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli...
1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, ardından sinemayla tanıştı ve Yaban filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Kısa sürede Yeşilçam'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Bubikoğlu, dillere destan güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Kariyer boyunca Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi efsane isimlerle partner olan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. 68 yaşındaki Bubikoğlu'ndan yeni yılın ilk karesi geldi. Kırmızılar içinde poz veren oyuncunun son hali ise dikkat çekti. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı...
04.01.2023 00:01 - Son Güncelleme: 04.01.2023 00:01
Kariyerine Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan Gülşen Bubikoğlu, Bitirimler Sosyetede, Ah Nerede, Evcilik Oyunu gibi yapımlarda rol aldı.
Kısa sürede Yeşilçam'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Bubikoğlu, kariyer boyunca Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi efsane isimlerle partner oldu.