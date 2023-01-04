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Haberler Magazin 68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni yılın ilk karesi geldi! Kırmızılar içinde poz verip ortalığı fena salladı! Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli...

68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni yılın ilk karesi geldi! Kırmızılar içinde poz verip ortalığı fena salladı! Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli...

1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, ardından sinemayla tanıştı ve Yaban filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Kısa sürede Yeşilçam'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Bubikoğlu, dillere destan güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Kariyer boyunca Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi efsane isimlerle partner olan oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu. 68 yaşındaki Bubikoğlu'ndan yeni yılın ilk karesi geldi. Kırmızılar içinde poz veren oyuncunun son hali ise dikkat çekti. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı...

takvim.com.tr
04.01.2023 00:01 - Son Güncelleme: 04.01.2023 00:01
68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni yılın ilk karesi geldi! Kırmızılar içinde poz verip ortalığı fena salladı! Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli...

Kariyerine Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü oynayarak başlayan Gülşen Bubikoğlu, Bitirimler Sosyetede, Ah Nerede, Evcilik Oyunu gibi yapımlarda rol aldı.

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68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni yılın ilk karesi geldi! Kırmızılar içinde poz verip ortalığı fena salladı! Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli...

Kısa sürede Yeşilçam'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Bubikoğlu, kariyer boyunca Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi efsane isimlerle partner oldu.

68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni yılın ilk karesi geldi! Kırmızılar içinde poz verip ortalığı fena salladı! Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli...

Ünlü oyuncu, başarılı performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi.

68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni yılın ilk karesi geldi! Kırmızılar içinde poz verip ortalığı fena salladı! Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli...

68 yaşındaki Bubikoğlu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla konuşuldu.

68’lik Gülşen Bubikoğlu’ndan yeni yılın ilk karesi geldi! Kırmızılar içinde poz verip ortalığı fena salladı! Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeli...

Oyuncu, kırmızılar içinde verdiği bir pozu "Yeni yılın ilk karesi" notuyla yayınladı. Kırmızılar içinde poz veren oyuncunun son hali ise dikkat çekti.

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