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Haberler Magazin Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Kadrosunda; Onur Atilla, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Onur Buldu, Meltem Yılmazkaya ve Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğence programında Mustafa karakterini canlandıran Özgür Aydın, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisiyle geçen haftalarda nikah masasına oturmuştu. İkilinin nikah şahitliklerini Didem Balçın ve Alper Kul'un üstlenmişti. Aydın'ın sır gibi sakladığı eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun biricik eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Özgür Aydın'ın güzeller güzeli eşi...

28.06.2022 23:35 - Son Güncelleme: 28.06.2022 23:35
Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mustafa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Özgür Aydın, uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisiyle geçen haftalarda nikah masasına oturmuştu.

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Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Necati Akpınar, Mert Fırat, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Didem Balçın ve Güldür Güldür ekibi oyuncularının katıldığı düğün töreni uzun süre gündem olmuştu.

Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

Aydın'ın sır gibi sakladığı eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun biricik eşini görenler ise hayran kaldı.

Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

İşte başta Özgür Aydın olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri...

Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı

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