Güldür Güldür’ün Mustafa’sı Özgür Aydın’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Güzelliğiyle hayran bıraktı gören dilini ısırdı
Kadrosunda; Onur Atilla, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Onur Buldu, Meltem Yılmazkaya ve Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğence programında Mustafa karakterini canlandıran Özgür Aydın, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisiyle geçen haftalarda nikah masasına oturmuştu. İkilinin nikah şahitliklerini Didem Balçın ve Alper Kul'un üstlenmişti. Aydın'ın sır gibi sakladığı eşi merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun biricik eşini görenler ise hayran kaldı. İşte Özgür Aydın'ın güzeller güzeli eşi...
28.06.2022 23:35 - Son Güncelleme: 28.06.2022 23:35
Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mustafa karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Özgür Aydın, uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisiyle geçen haftalarda nikah masasına oturmuştu.