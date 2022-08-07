Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya göğüs dekolteli süper minisiyle paylaştı! İlk yorum sevgiliden! Bakın ne tepki verdi...
Kadrosunda Onur Atilla, Ali Sunal, Onur Buldu, Aziz Aslan gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, göğüs dekolteli süper minisi elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Yılmazkaya'nın kısa sürede gündem olan paylaşımına ilk yorum ise sevgilisinden geldi. İşte Meltem Yılmazkaya'nın sosyal medyayı sallayan o pozu...
07.08.2022 21:08 - Son Güncelleme: 07.08.2022 21:08
Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Mehtap karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Yılmazkaya, göğüs dekolteli süper minisi elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.
Fit haliyle dikkat çeken Meltem Yılmazkaya'ya ilk yorum ise sevgilisinden geldi. Ünlü oyuncunun sevgilisi paylaşıma, kalp emojisi ile karşılık verdi.