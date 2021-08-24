Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu ile Sarp Apak'ı görenler şaştı kaldı ünlü isimlerden yorum yağdı! İkili meğer...
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu ile Sarp Apak'ı görenler şaştı kaldı ünlü isimlerden yorum yağdı! Son dönemde sosyal medya paylaşımlarını arttıran Onur Buldu eşiyle verdiği mutluluk pozlarıyla dikkat çekiyordu. Buldu bu kez de ünlü oyuncu Sarp Apak ile geçmişten bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Güldür Güldür Bilal'in nostaljik paylaşımını ünlü isimler yorum yağmuruna tuttu.
Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu ile Sarp Apak'ı görenler şaştı kaldı, nostaljil paylaşıma ünlü isimlerden yorum yağdı!
Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya gelen Onur Buldu, 2020 yılında aradığı aşkı buldu ve Duygu Koz ile dünyaevine girdi. Sık sık sosyal medyada eşiyle verdiği aşk pozlarıyla gündeme gelen Onur Buldu bu kez de ünlü oyuncu Sarp Apak ile geçmişten bir karesini yayınladı.
Sosyal medya hesabından oyuncu arkadaşlarıyla tatile giderken otobüste çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan Buldu geçmişi yad etti. Ünlü oyuncu yıllar önce çekilen bu karenin altına 'Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken' notunu düştü.
İşte Onur Buldu ile Sarp Apak'ın eski hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...