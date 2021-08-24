Güldür Güldür’ün Bilal’i Onur Buldu ile Sarp Apak’ı görenler şaştı kaldı ünlü isimlerden yorum yağdı! İkili meğer...

Ağustos 1982 tarihinde Bergama, İzmir'de dünyaya gelen Onur Buldu, 2020 yılında aradığı aşkı buldu ve Duygu Koz ile dünyaevine girdi. Sık sık sosyal medyada eşiyle verdiği aşk pozlarıyla gündeme gelen Onur Buldu bu kez de ünlü oyuncu Sarp Apak ile geçmişten bir karesini yayınladı.