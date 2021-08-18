Güldür Güldür’ün Fikri’si Aziz Aslan’ın gözlerden uzak yaşayan eşi merak ediliyordu! İşte Aziz Aslan’ın eşi

1981 yılının Ağustos ayında dünyaya gelmiştir. İstanbul doğumlu olan oyuncu baba tarafından ise aslen Kastamonu'ludur. Çatalca Lisesini tamamlamıştır. Ardından Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden başarı ile mezun olmuştur. Ayrıca Başakşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde Yüksek Lisans yapmıştır. İlk kamera karşısına ise Kahve Bahane adlı dizi ile geçen Aziz Aslan günümüze kadar pek çok sinema ve dizide rol almıştır. Ancak asıl ekran severlerin tanıdığı karakteri ise Güldür Güldür isimli programdaki Fikri Tarhanacı karakteri olmuştur.