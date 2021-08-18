Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın gözlerden uzak yaşayan eşi merak ediliyordu! İşte Aziz Aslan'ın eşi
Güldür Güldür adlı komedi programında hayat verdiği Fikri Tarhanacı karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Aziz Aslan, özel hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Aslen Kastamonu'lu olan 40 yaşındaki oyuncu 2015 yılında, Eylül Aslan (Çulhacı) ile evlendi. Güldür Güldür'ün yanı sıra tiyatrı oyuncularında da rol alan Aziz Aslan'ın eşi merak konusu. İşte başta Aziz Aslan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
1981 yılının Ağustos ayında dünyaya gelmiştir. İstanbul doğumlu olan oyuncu baba tarafından ise aslen Kastamonu'ludur. Çatalca Lisesini tamamlamıştır. Ardından Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden başarı ile mezun olmuştur. Ayrıca Başakşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü'nde Yüksek Lisans yapmıştır. İlk kamera karşısına ise Kahve Bahane adlı dizi ile geçen Aziz Aslan günümüze kadar pek çok sinema ve dizide rol almıştır. Ancak asıl ekran severlerin tanıdığı karakteri ise Güldür Güldür isimli programdaki Fikri Tarhanacı karakteri olmuştur.
Başka bir mesleği bu kadar sevemeyeceğini anladığı dönemde oyuncu olmaya karar vermiştir. Ortaokul, Lise ve Üniversite eğitimi döneminde de hiç bir zaman tiyatro'dan uzak kalmamıştır. Profesyonel olarak ise tiyatro ve oyunculuk mesleğini 25 yaşında yapmaya başlamıştır. En büyük keyif aldığı sahne deneyimi ise Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine ilk defa çıktığında 5bin kişiye oynadığı dönem olmuştur.
Özel hayatını gözlerden uzak tutan Aziz Aslan'ın eşi merak konusu oldu. İşte başta Aziz Aslan olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.